馬斯克xAI擬募資200億美元 有望寫新創單輪籌資次高

彭博資訊報導，xAI正與投資人商議籌資200億美元一事。這輪籌資若完成，將成為史上金額第二高的新創籌資，僅次於OpenAI在今年稍早進行的400億美元籌資。（路透）

馬斯克 的xAI 控股公司傳出將籌資約200億美元，有望寫下史上第二高新創公司單輪籌資紀錄。另一方面，馬斯克的電動車公司特斯拉近日突向印度 早期預定客戶退還訂金，引發各界猜測特斯拉即將進入印度市場。

彭博資訊報導，匿名知情人士指出，xAI控股公司正與投資人商議籌資200億美元事宜，以投資這家新進整合人工智慧（AI）及社群媒體業務的新創公司。xAI控股公司在今年3月宣布成立，整合了社群平台X（前身為Twitter）與馬斯克的AI新創公司xAI。

根據PitchBook數據，這輪籌資若完成，將成為史上金額第二高的新創籌資，僅次於OpenAI在今年稍早進行的400億美元籌資。消息人士說，這將使xAI控股公司估值超過1,200億美元。xAI未立即置評。

消息人士說，籌得的資金可能部分用來支付馬斯克將Twitter下市、轉為未上市公司時欠下的債務。僅是今年3月，X就支付了約2億美元與收購案相關的償債費用。至2024年底，X的年度利息支出超過13億美元。

最新一輪籌資規模之大，既凸顯投資人對AI企業的熱衷，也展示馬斯克身兼商業巨擘與政治權力玩家的地位。身為川普關鍵盟友的他，雖預期不久後就會離開華盛頓，但自從川普參選，他已對政府做出許多影響廣泛的改變。

馬斯克旗下未上市公司的估值持續攀升，例如火箭公司SpaceX在去年在進行私募籌資後，公司估值達到3,500億美元，已成為史上估值最高的新創公司。

另一方面，根據彭博資訊瀏覽到的信件，特斯拉印度辦公室正向Model 3車款的早期預定客戶退還訂金，引發特斯拉電動車將在印度這個世界第三大汽車市場上市的猜測。

這封信件寄給2016年預購該車款的客戶，內容寫道：「我們希望暫時退還您的訂金。當我們確認在印度的產品供應，我們將再度走進印度市場。期待我們準備好在您的國家推出產品時，再度與您相見。」退款原因是舊款Model 3即將停產。

這是特斯拉計劃在印度展開銷售的最新跡象。此前，印度高昂的進口稅導致特斯拉進軍印度的計畫延宕多年。

數日前，馬斯克在X上發文說，他將於今年稍晚拜訪印度，發文時印度正與美國進行貿易協議磋商，內容可能包含降低汽車關稅。