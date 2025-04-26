高露潔棕欖上季業績佳 調升全年銷售財測 2招穩住獲利

高露潔棕欖上季業績超出華爾街 預期，並調升全年銷售預期，希望透過適度提價和增加廣告支出來刺激其口腔和個人護理產品的需求。

該公司計劃進一步提高價格以應對成本上升和關稅 的影響，以保護其利潤率免受廣告和行銷費用增加的影響。

與其他消費品公司一樣，高露潔一直在努力減輕關稅對原材料以及在墨西哥 為美國市場生產的牙膏的影響。

繼美國和中國宣布徵收新關稅後，預計2025年關稅將使該公司的銷售成本增加約2億美元。

由於關稅的不確定性，同業寶鹼和金佰利也都給出悲觀的全年獲利預測。

執行長華萊士表示：「展望未來，全球市場的不確定性和波動性，包括關稅的影響，仍然充滿挑戰。」

考慮到關稅的預期影響，高露潔預測全年銷售額將出現低個位數百分比成長，而先前預期的銷售額將持平。

該公司第1季有機產品總銷售額上漲1.4%，售價上漲1.5%。

根據LSEG彙編的數據，經調整後，高露潔每股獲利91分，而分析師平均預期為86分。

該公司第1季淨銷售額為49.1億元，超過預期的48.7億元。

截至3月31日當季，其毛利率上升80個基點至60.8%。

高露潔目前預計全年有機銷售額成長率將在2%至4%之間；先前預測的成長率為3%至5%。