美股最錢線／航旅業下修展望 關稅創傷需長期療癒

2022年夏天爆發「報復性旅遊」，消費者試圖彌補疫情 高峰期間損失的休閒時間。

但隨著2025年夏天的臨近， 3年前每個人都去歐洲度假的那個後疫情夏天，感覺像是另一個時空。

美國航空和西南航空本周均下修了2025年的展望，理由是不確定性影響了需求。達美航空本月稍早也採取了同樣的措施。

聯準會23日最新的褐皮書報告中充斥著來自地區商界領袖的牢騷，由於消費者明顯的謹慎態度，已經開始對休閒和酒店業造成壓力。

顯然，對於備受季節性影響的企業來說，這個夏天都將會充滿挑戰。

褐皮書指出，來自加拿大的旅客明顯減少。並且由於對美國關稅 政策的負面反應，來自歐洲和中國的夏季旅客也可能受到影響，「整體而言，旅遊業人士擔心消費者信心下降可能會損害休閒支出。」

亞特蘭大Fed補充說：「通常吸引國際遊客的大型景點海外遊客數量有所下降，尤其是加拿大遊客。機場和航空公司數據顯示，前往美國的外國遊客數量也明顯下降。」

關稅和川普 的其他一些政策對經濟前景的影響不僅限於旅遊業。

依賴移民勞工的企業注意到工人短缺的問題。由於消費者試圖搶在價格上漲之前購買汽車，各地區的汽車經銷商都看到需求激增。全國房地產市場仍面臨壓力。

當然，每日的新聞頭條和市場活動可能會提振經濟情緒。過去3天的美股表現說明一切。

但美國經濟面臨的風險是：隨著前景更加不確定的觀念越來越根深柢固，並影響到人們的就業、收入以及在貿易和投資所提供的安全保障下進行消費的意願，川普關稅立場的逆轉或軟化可能不會馬上引起企業和消費者的相應反應。

正如股票價格需要上漲20%以上才能彌補20%的跌幅一樣，美國經濟也可能需要比短短幾個月內造成的損害更長的修復期。