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一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

併購沒果效 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA

編譯劉忠勇／綜合24日電
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陳立武周四表示，英特爾未來也將走向類似NVIDIA的全方位布局。(路透)
陳立武周四表示，英特爾未來也將走向類似NVIDIA的全方位布局。(路透)

英特爾（Intel）近十年來最大的失誤，莫過於在快速成長的人工智慧（AI）晶片市場中錯失挑戰輝達（NVIDIA）主導地位的機會。

新任執行長陳立武在上任後首次財報電話會議上向分析師表示，英特爾有意扭轉這個局面，但也坦言：「這不是短期能解決的問題。」他說，將全面檢視公司現有產品，針對為用戶執行任務的機器人和智慧代理在內的新趨勢來加以強化。

這個任務挑戰不小，因為輝達現在已不只是賣晶片，而是從晶片、線材到軟體編譯器，整套資料中心解決方案一手包辦。陳立武周四表示，英特爾未來也將走向類似的全方位布局。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）則表示，短期內不會再大舉收購。他接受路透訪問時說：「我們目前的優先事項，是讓資產負債表恢復健全。」

這表示陳立武整合 AI 策略的努力，將完全靠自家資源來推動。

陳立武說：「我們正以整體性策略重新定義產品陣容，優化現有產品以因應新興AI工作負載。我們的目標，是成為客戶首選的平台。要達成這一點，就必須徹底改變我們的設計與工程思維，並提前預判客戶需求。」

按過去英特爾的做法，多半是讓 AI 新創公司負責開發新晶片，然後再透過收購納歸旗下。2016至2019年間，英特爾相繼收購 Movidius、Mobileye、Nervana 和 Habana Labs 等晶片公司，希望藉此打入 AI 市場。

其中 Mobileye 在自駕車領域仍維持強勁地位，英特爾也在該公司分拆上市後保留部分持股；但其他幾樁交易並未幫助英特爾在 AI 領域對抗輝達取得實質進展。

Technalysis Research 首席分析師歐唐諾（Bob O'Donnell）告訴路透：「英特爾長期以來都具備自行開發關鍵晶片的能力，因此他們回歸自家開發路線並不讓人意外。如果他們能打造出一套合適的軟體支援，讓新晶片容易部署，那麼就還有機會──但一大前提是能做到。」

也有分析師指出，輝達的市場主導地位，加上 Amazon、Google 等大型雲端運算業者也積極開發自家 AI 晶片，Intel 要切入市場的空間相對有限。

持有英特爾股票的 Gabelli Funds 基金經理人蘇山托（Hendi Susanto）表示，從英特爾最新釋出的訊息可見，英特爾的 AI 策略將著重於執行 AI 應用功能與邊緣裝置的晶片和系統。

但他說：「這些領域雖具潛力，但其成長的規模與速度仍不明朗。」

英特爾 AI 陳立武

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