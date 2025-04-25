因應關稅 羅氏、賽諾菲增加在美投資 必治妥施貴寶調布局
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幾家大型製藥商正調整其產線來應對川普總統威脅徵收關稅造成的破壞。
川普首批對等關稅最初對藥品進口免徵，但川普後來改口表示將徵收關稅，理由是美國需要增加藥品生產，才不必依賴其他國家來供應藥品。
到目前為止，與關稅相關的稅率和時間表尚不明確，但如果川普繼續執行其計畫，該產業預計會受到沉重打擊。美國是世界上最大的藥品市場，進口額超過2000億元。
羅氏本周稍早宣布將在5年內向美國投資500億元，並表示已開始轉移生產。
羅氏公司執行長施內克在媒體電話會議上表示：「過去幾周，我們已經採取了緩解措施，例如在美國和中國增加庫存，並把主要藥品的生產轉移到我們現有的生產網絡中。」
然而，他補充說，所有商品都在美國生產將推高製造成本。
必治妥施貴寶也制訂了類似的計畫，以避免川普關稅造成重大損害。
必治妥施貴寶財務長埃爾金斯表示：「作為一家全球性公司，我們在美國擁有重要的生產基地，但在美國境外也擁有生產基地。因此，我們擁有很大的彈性，可以根據患者和公司的最佳利益，適當地調整生產布局。」
賽諾菲表示將考慮在美國進行更多投資。財務長羅傑(François-Xavier Roger)表示：「我們將繼續評估未來的產能需求，並正在考慮採取其他措施，可能包括在美國進行投資。」
雖然企業都在爭取關稅豁免，但轉移生產是一個漫長而耗時的過程。企業高層擔心這會對整個產業造成影響。
製藥企業已經開始感受到美國對一些國家、尤其是中國徵收關稅，以及其他國家對美國徵收關稅的衝擊。
製藥商表示，對藥品進口全面徵收關稅都可能導致供應鏈中斷，並最終損害患者的利益。並表示一直在與白宮溝通，強調這項影響。
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