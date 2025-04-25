因應關稅 羅氏、賽諾菲增加在美投資 必治妥施貴寶調布局

羅氏宣布5年內將向美國投資500億元，並已開始轉移生產線。（美聯社）

幾家大型製藥商正調整其產線來應對川普 總統威脅徵收關稅 造成的破壞。

川普首批對等關稅最初對藥品進口免徵，但川普後來改口表示將徵收關稅，理由是美國需要增加藥品生產，才不必依賴其他國家來供應藥品。

到目前為止，與關稅相關的稅率和時間表尚不明確，但如果川普繼續執行其計畫，該產業預計會受到沉重打擊。美國是世界上最大的藥品市場，進口額超過2000億元。

羅氏本周稍早宣布將在5年內向美國投資500億元，並表示已開始轉移生產。

羅氏公司執行長施內克在媒體電話會議上表示：「過去幾周，我們已經採取了緩解措施，例如在美國和中國增加庫存，並把主要藥品的生產轉移到我們現有的生產網絡中。」

然而，他補充說，所有商品都在美國生產將推高製造成本。

必治妥施貴寶也制訂了類似的計畫，以避免川普關稅造成重大損害。

必治妥施貴寶財務長埃爾金斯表示：「作為一家全球性公司，我們在美國擁有重要的生產基地，但在美國境外也擁有生產基地。因此，我們擁有很大的彈性，可以根據患者和公司的最佳利益，適當地調整生產布局。」

賽諾菲表示將考慮在美國進行更多投資。財務長羅傑(François-Xavier Roger)表示：「我們將繼續評估未來的產能需求，並正在考慮採取其他措施，可能包括在美國進行投資。」

雖然企業都在爭取關稅豁免，但轉移生產是一個漫長而耗時的過程。企業高層擔心這會對整個產業造成影響。

製藥企業已經開始感受到美國對一些國家、尤其是中國徵收關稅，以及其他國家對美國徵收關稅的衝擊。

製藥商表示，對藥品進口全面徵收關稅都可能導致供應鏈中斷，並最終損害患者的利益。並表示一直在與白宮 溝通，強調這項影響。