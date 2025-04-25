我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

因應關稅 羅氏、賽諾菲增加在美投資 必治妥施貴寶調布局

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅氏宣布5年內將向美國投資500億元，並已開始轉移生產線。（美聯社）
羅氏宣布5年內將向美國投資500億元，並已開始轉移生產線。（美聯社）

幾家大型製藥商正調整其產線來應對川普總統威脅徵收關稅造成的破壞。

川普首批對等關稅最初對藥品進口免徵，但川普後來改口表示將徵收關稅，理由是美國需要增加藥品生產，才不必依賴其他國家來供應藥品。

到目前為止，與關稅相關的稅率和時間表尚不明確，但如果川普繼續執行其計畫，該產業預計會受到沉重打擊。美國是世界上最大的藥品市場，進口額超過2000億元。

羅氏本周稍早宣布將在5年內向美國投資500億元，並表示已開始轉移生產。

羅氏公司執行長施內克在媒體電話會議上表示：「過去幾周，我們已經採取了緩解措施，例如在美國和中國增加庫存，並把主要藥品的生產轉移到我們現有的生產網絡中。」

然而，他補充說，所有商品都在美國生產將推高製造成本。

必治妥施貴寶也制訂了類似的計畫，以避免川普關稅造成重大損害。

必治妥施貴寶財務長埃爾金斯表示：「作為一家全球性公司，我們在美國擁有重要的生產基地，但在美國境外也擁有生產基地。因此，我們擁有很大的彈性，可以根據患者和公司的最佳利益，適當地調整生產布局。」

賽諾菲表示將考慮在美國進行更多投資。財務長羅傑(François-Xavier Roger)表示：「我們將繼續評估未來的產能需求，並正在考慮採取其他措施，可能包括在美國進行投資。」

雖然企業都在爭取關稅豁免，但轉移生產是一個漫長而耗時的過程。企業高層擔心這會對整個產業造成影響。

製藥企業已經開始感受到美國對一些國家、尤其是中國徵收關稅，以及其他國家對美國徵收關稅的衝擊。

製藥商表示，對藥品進口全面徵收關稅都可能導致供應鏈中斷，並最終損害患者的利益。並表示一直在與白宮溝通，強調這項影響。

關稅 川普 白宮

上一則

台積電攻AI 端出最強製程A14 預計2028年量產

下一則

美初領失業金上周略增至22.2萬人 勞動市場仍穩

延伸閱讀

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業
「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲

「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲
川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號
Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話