Yahoo想買瀏覽器Chrome 如果Google被迫分拆

Google熱門瀏覽器Chrome，如被迫出售，Yahoo等有意購買者很多。 (路透)

網際網路公司Yahoo一位高階主管表示，如果聯邦法庭命令Google 必須出售瀏覽器Chrome，Yahoo已做好準備參加競標。

聯邦法庭法官梅塔（Amit Mehta）去年判決Google非法壟斷市場，做為救濟，正在考慮反托辣斯監管機關提議的一套改變Google營運現況的方案。

Yahoo目前的擁有人是阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。Yahoo搜尋事業Yahoo Search總經理普羅弗斯特周四（24日）在華府的法庭聽證作證時指出，他的公司估計，Chrome的售價可達數百億美元。

普羅弗斯特說：「Chrome在網際網路當中，無疑是個最重要、策略性的一員。我們有阿波羅支持，將有能力追求。」

法庭為美國司法部控告Google一案，正在舉行三周的聽證，再據以決定如何救濟Google在網際網路搜尋領域的壟斷。司法部和美國多個州組成的團體，均敦促應該強迫Google賣掉它熱門的瀏覽器Chrome。

Yahoo在2000年代初期，曾是搜尋引擎的領導者，後來輸給Google。Yahoo經過多次轉賣，2021年被阿波羅從威瑞森電信（Verizon Communications）手中買下。阿波羅成為新老闆後，Yahoo就一直想要讓搜尋引擎重獲新生，開始研發自家瀏覽器，目前還在開發階段，也有考慮直接去買一個。

普羅弗斯特表示，司法部建議強迫Google出售Chrome的消息一公開後，Yahoo就有興趣買下Chrome。

Yahoo想買Chrome很可能會有競爭者，因為OpenAI 周二在作證時也說，和其他許多公司一樣，OpenAI有興趣尋求收購Chrome。