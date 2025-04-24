股市避險從債券變黃金 從華爾街到市區都熱賣

在股匯市都不穩定的情況下，黃金近來成為投資人的標的，交易熱絡。圖為洛杉磯一家金飾店貼出「收購黃金」的告示。（美聯社）

黃金是最經得起市場考驗的避險工具之一；川普總統掀起貿易戰對全球經濟和金融市場造成的衝擊，正激起人們投資黃金的高度興趣。在紐約華爾街 和西47街聚集幾十家珠寶商的「鑽石區」（Diamond District），黃金生意興隆。

紐約珠寶店 (Jewels of NYC) 老闆阿克永 (Aaron Akyon) 忙到話說不上兩句，就有顧客前來探詢黃金項鍊或戒指買賣。他向華爾街日報表示：「過去兩個月比過去一整年半還要忙。」黃金也經常是華人投資保值的對象。

在最近的市場動盪中，美國政府公債等傳統避險工具與股市一起下跌；美元通常會在股市下跌時走強，但目前美元大幅下跌。然而，金價 近日一路走高，22日創下盤中新高，每金衡盎司逾3500元，接近1980年創下的紀錄。不過，交易過熱顯然也存在風險，23日金價創下近四年來最大單日跌幅，跌幅逾3.6%；24日重返3350元。

推動黃金市場飆漲的買家相當多元，包括在好市多 (Costco) 等零售商購物的個人、投資黃金交易基金 (ETF) 的交易員，還有以實現外匯儲備多元化為目標的各國央行。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，2025年第一季是歷史上全球黃金ETF流入量第二強勁的季度；今年前3個月，投資者向這類基金投入210億元。

線上貴金屬交易市場Money Metals執行長格里森（Stefan Gleason）表示，人們對實體黃金的興趣也增加了；2月起，在該網站買賣黃金的人數開始上升。在川普宣布「解放日」提高全球關稅 後的一周內，黃金交易量倍增。格里森說：「股票的替代品不再是債券，而是黃金。」

消費者買金條興趣愈來愈大

Fantasy Diamonds黃金銷售員加夫里（David Gavriel）則表示，由於不確定經濟走向，顧客對購買金條和金幣形式的純金條，興趣愈來愈大，「他們是從投資角度來看待這件事」。

道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林-斯坦利 (George Milling-Stanley) 表示，「黃金提供的保障程度很少有其他資產足以相比。傳統上人們認為，黃金可以在地緣政治不穩定和宏觀經濟不穩定之際，提供一定保護；而我們現在就面臨這兩種狀況。」

專業投資人顯然也注意到這一點：美國銀行（Bank of America）基金經理人調查顯示，近半數經理人指出，4月初押注黃金的交易最熱絡。