我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中AI晶片戰 中國不一定想贏？分析：當第2名更有利

大撒幣設化妝間？赫塞斯被諷「五角大廈公主」

股市避險從債券變黃金 從華爾街到市區都熱賣

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在股匯市都不穩定的情況下，黃金近來成為投資人的標的，交易熱絡。圖為洛杉磯一家金飾店貼出「收購黃金」的告示。（美聯社）
在股匯市都不穩定的情況下，黃金近來成為投資人的標的，交易熱絡。圖為洛杉磯一家金飾店貼出「收購黃金」的告示。（美聯社）

黃金是最經得起市場考驗的避險工具之一；川普總統掀起貿易戰對全球經濟和金融市場造成的衝擊，正激起人們投資黃金的高度興趣。在紐約華爾街和西47街聚集幾十家珠寶商的「鑽石區」（Diamond District），黃金生意興隆。

紐約珠寶店 (Jewels of NYC) 老闆阿克永 (Aaron Akyon) 忙到話說不上兩句，就有顧客前來探詢黃金項鍊或戒指買賣。他向華爾街日報表示：「過去兩個月比過去一整年半還要忙。」黃金也經常是華人投資保值的對象。

在最近的市場動盪中，美國政府公債等傳統避險工具與股市一起下跌；美元通常會在股市下跌時走強，但目前美元大幅下跌。然而，金價近日一路走高，22日創下盤中新高，每金衡盎司逾3500元，接近1980年創下的紀錄。不過，交易過熱顯然也存在風險，23日金價創下近四年來最大單日跌幅，跌幅逾3.6%；24日重返3350元。

推動黃金市場飆漲的買家相當多元，包括在好市多 (Costco) 等零售商購物的個人、投資黃金交易基金 (ETF) 的交易員，還有以實現外匯儲備多元化為目標的各國央行。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，2025年第一季是歷史上全球黃金ETF流入量第二強勁的季度；今年前3個月，投資者向這類基金投入210億元。

「股票替代品從債券變黃金」

線上貴金屬交易市場Money Metals執行長格里森（Stefan Gleason）表示，人們對實體黃金的興趣也增加了；2月起，在該網站買賣黃金的人數開始上升。在川普宣布「解放日」提高全球關稅後的一周內，黃金交易量倍增。格里森說：「股票的替代品不再是債券，而是黃金。」

消費者買金條興趣愈來愈大

Fantasy Diamonds黃金銷售員加夫里（David Gavriel）則表示，由於不確定經濟走向，顧客對購買金條和金幣形式的純金條，興趣愈來愈大，「他們是從投資角度來看待這件事」。

道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林-斯坦利 (George Milling-Stanley) 表示，「黃金提供的保障程度很少有其他資產足以相比。傳統上人們認為，黃金可以在地緣政治不穩定和宏觀經濟不穩定之際，提供一定保護；而我們現在就面臨這兩種狀況。」

專業投資人顯然也注意到這一點：美國銀行（Bank of America）基金經理人調查顯示，近半數經理人指出，4月初押注黃金的交易最熱絡。

華爾街 金價 債券 關稅

上一則

關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測

下一則

Yahoo想買瀏覽器Chrome 如果Google被迫分拆

延伸閱讀

川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次

川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次
黃金瘋牛行情落幕沒？分析師觀點：進入延長盤整期

黃金瘋牛行情落幕沒？分析師觀點：進入延長盤整期
黃金衝破3400美元 今年來大漲30% 美元依然氣虛

黃金衝破3400美元 今年來大漲30% 美元依然氣虛
投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」