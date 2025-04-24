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關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測

編譯周芳苑／即時報導
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由於美國境內航空旅行需求減少，市場信心下降，美國各主要航空公司紛紛下調獲利目標或撤回全年財測。(美聯社)
由於美國境內航空旅行需求減少，市場信心下降，美國各主要航空公司紛紛下調獲利目標或撤回全年財測。(美聯社)

由於美國境內航空旅行需求減少、市場對美國與全球經濟信心下降，美國各主要航空公司縮減航班，並且下調獲利或者撤回全年財測。

美國航空(American Airlines)24日撤回2025年度財務預期；該公司與西南航空(Southwest) 、達美航空(Delta)一樣，都表示經濟前景太不確定，無法提供全年財測。三大業者也都宣稱，經濟艙機票銷量減少。

美航執行長伊頌(Robert Isom)說，去年第四季表現強勁、今年1月業績良好，但2月開始國內航旅需求大減。

消費者不願提前預訂假期旅遊的現狀與最近民調結果相符；民調顯示，許多人擔心美國步入經濟衰退，而總統川普大課關稅將導致物價上漲。

國際遊客旅美前景也令人擔憂。摩根大通(J.P. Morgan)首席美國經濟學者費羅利(Michael Feroli)表示，反美情緒恐導致訪美旅遊人數比一年前約減少5%。

遊客取消赴美行程以抗議川普的高壓貿易政策。

美國航空稱，將待經濟前景明朗後更新全年財測；商務艙和長途國際航班高等艙位銷售仍持穩。

西南航空也面臨需求下降，將削減下半年航班；鑑於經濟充滿不確定性，無法確認2025、2026年獲利預期。

美聯航(United Airlines)上周便針對今年財報提出兩版本預測，分別以經濟衰退、經濟不衰退為前提。由於經濟艙機票需求低於預期，該公司國內定期航班7月起將減少4%。執行長柯比(Scott Kirby)說，未來情況很有可能惡化。

全美航空業獲利能力最強的達美1月揚言今年財報可望創新高；但4月稍早取消2025年預期，擴大航班計畫也將暫緩。執行長巴斯提安(Ed Bastian)表示，全球貿易充滿不確定性，將專注於可控事務以確保利潤和現金流。

邊疆航空(Frontier Airlines)和阿拉斯加航空(Alaska Airlines)也撤回2025年財測。

川普 機票 飛行旅遊

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