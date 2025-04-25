關稅 衝擊 默克下修獲利財測

默克下修全年獲利預期，理由是關稅和與最近一筆交易相關的費用預計造成2億元的損失。該公司目前預計2025年調整後每股獲利將在8.82至8.97元之間，略低於先前預期的每股8.88至9.03元。該公司預期的關稅主要反映在美國和中國之間，較小程度也反映了加拿大和墨西哥之間的關稅。中國是該公司最重要的市場之一，也是其一些合作夥伴以及製造和研發基地的所在地。

前景保守 百事上季業績參差

百事公司上季業績好壞參半，國際銷售額抵消了北美疲軟的需求。該公司也下修每股獲利財測，理由是新關稅、經濟波動以及消費者更加謹慎。目前預計全年核心每股獲利將與上年基本持平，低於先前預測的中等個位數成長。而有機收入仍將實現低個位數成長。第1季淨利18.3億元，合每股1.33元，低於去年同期的20.4億元和每股1.48元。不計重組費用、收購成本和其他項目，每股獲利1.48元。

孩之寶業績超出華爾街 預期

孩之寶第1季業績超出華爾街預期，得益於數位遊戲部門的強勁表現。鑑於關稅相關的不確定性，它不會改變其全年財測。根據LSEG彙編的數據，孩之寶營收成長17.1%達 8.871億元，而分析師平均預期為7.712億元。該公司數位遊戲部門營收本季成長46%。經調整後，該公司每股獲利1.04元。

Fed官員釋6月降息 訊號

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）24日表示，如果川普政府恢復課徵激進關稅，企業可能開始擴大裁員，他支持在這種情境下降息以保護勞動市場。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也表示，Fed最快6月可能採取行動。沃勒接受彭博電視訪問時說：「如果恢復課徵大規模關稅，企業可能開始擴大裁員，失業率也會上升，這並不令人感到意外。如果勞動市場大幅惡化，從Fed就業層面使命來看，我認為出手介入很重要。」不過，沃勒也強調，不認為關稅在7月前會重創經濟，但如果關稅維持在高水準，到了7月失業率可能快速上升。沃勒並重申美國總統川普關稅政策，可能只會對通膨造成暫時性影響。

Mobileye上季營收超出預期

Mobileye Global第1季營收超出華爾街預期，受益於汽車製造商對其駕駛輔助技術訂單的增加。隨著客戶消化疫情期間為避免供應短缺而囤積的過剩汽車晶片庫存，該公司的系統需求不斷增加。根據LSEG彙編的數據，Mobileye目前預計第2季營收將較去年同期成長7%左右，而分析師預計營收將下降2%。