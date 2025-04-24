川普政策變化大…Fed褐皮書狂提「關稅」逾百次 停滯性通膨現蹤

美國聯準會主席鮑爾重視褐皮書報告。 （路透）

聯準會 （Fed）周三（23日）發布的褐皮書顯示，美國部分地區物價上漲，經濟活動放緩，出現一些停滯性通膨的初期跡象，企業和家庭正努力適應總統川普反復無常的全面性關稅 。

本期褐皮書中，「關稅」一詞共出現了107次，是上一期報告的兩倍多；與「不確定性」相關的詞句則出現了89次，也幾乎是上期的兩倍。

聯準會在這份報告中寫道，「各地區普遍報告了圍繞國際貿易政策的不確定性」，「隨著經濟不確定性上升，尤其是關稅的不確定性，使幾個地區的前景顯著惡化」。

褐皮書顯示川普政策的初期影響，美國民眾在進口關稅提高之前，爭相購買汽車。但其他活動減緩，主因企業努力在混亂環境中跟上變化，並避免大規模投資。一些地區的報告指出，物價正在快速變化或即將大幅上漲，同時暗示準備裁員；許多企業反映供應商通知漲價，而多數擬將增加的成本轉嫁給消費者。

褐皮書是重要參考

褐皮書依據12家聯準銀行轄區內的商業和社區聯繫人調查、訪談和觀察，整理出美國經濟狀況。報告發布時間，在聯準會利率 政策會議召開前兩周。23日的褐皮書資料，根據截至4月14日收集到的資訊，此時全球貿易緊張迅速升溫。

聯準會主席鮑爾先前曾經表示，褐皮書極為重要，形塑他對未來發展的理解。聯準會將於5月6日至7日，召開利率決策會議。金融市場押注Fed 5月會議將按兵不動，利率維持在目前的4.25%-4.50%；可能在6月開始降息。

褐皮書記載，克里夫蘭聯準銀行官員說，該地區經濟活動「持平」，建築行業聯絡人通報近期上升的需求，可能消退。「隨著關稅相關的建築成本上升，以及整體經濟的不確定性，聯絡人預期未來幾個月需求將放緩」。

里奇蒙聯準銀行報告提到，一家咖啡烘焙商成本出現歷史性漲勢；一家金屬板材製造商因鋼鐵關稅導致價格上漲，不確定未來的訂單；還有一家軍事裝備製造商說，情況「過於混亂」，無法對未來投資做出決策。

芝加哥聯準銀行報告了一家機械銷售商，每天都在調整價格。亞特蘭大聯準銀行官員表示，看到裁員跡象。需求疲軟或成本壓力不斷增加，打算小幅裁員的聯絡人雖少，但比例漸增。一些聯絡人表示，不確定的貿易政策可能會削減需求，並導致進一步裁員。聖路易聯準銀行也表示，企業「正在報告裁員的可能性」。

褐皮書還顯示，出現停滯性通膨的早期跡象。舊金山聯準銀行說，「就業水準有所下降，各地的各行業雇主，通報近期和計劃中的裁員。工資略有增長。總體價格小幅上漲，各種進口商品和材料的價格壓力加劇」。

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