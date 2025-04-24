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IBM政府合約被砍 財報不差但股價盤後重挫近7%

編譯黃淑玲／綜合外電
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IBM第1季財報優於預期。 （路透）
IBM第1季財報優於預期。 （路透）

IBM周三（23日）公布的上季財報雖然比市場預期好，本季營收財測也優於分析師所估，但是提到有15項政府合約被川普政府因節約開支砍掉，市場擔憂川普關稅和聯邦削減成本對IBM的負面影響，令IBM股價在盤後重挫近7%。

IBM周三盤後公布，上季營收年比成長近1%，達到145.4億美元；扣除特定項目調整後的每股盈餘為1.6美元。Factset訪調分析師的預估是每股盈餘為1.42美元，營收143.9億美元。IBM去年第1季的每股盈餘為1.68美元。

IBM估計本季營收區間的中間值為66億美元，金額優於市場預期。不過與去年同期相比，減少了3%。

Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）表示，在過去數周股市受關稅措施衝擊期間，IBM股價抗跌，因此，投資人原本期望能看到更「完美」的業績。

IBM股票周三收盤漲1.9%報245.48美元，盤後交易重挫近7%。今年以來，IBM股價上漲了12%，而同期間標普500指數下跌了8.6%。

川普行政團隊和政府效率部（DOGE）現在都在勒緊褲帶，砍掉人員、預算的同時，衝擊到IBM與政府所簽的合約。不過IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）強調，受影響的合約金額大約1億美元，占IBM諮詢部門未完成訂單金額不到1%。

然而，一些分析師認為，政府合約取消，就是增添了公司營運的不確定性，尤其是川普關稅又令全球經濟籠罩烏雲。

為增強投資人信心，IBM打破長年不公布季度財測的慣例，周三特別提供本季營收財測，也重申維持全年營收至少成長5%的目標。

軟體仍然是IBM成長最快的業務，上季軟體部門營收年增7%，達到63億美元。諮詢部門營收則下降2%，至51億美元。這兩項業績均與市場預期相符。Kavanaugh說，上季財報展現了公司業務的「持久性和韌性」。

IBM 川普 關稅

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