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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

美股最錢線/馬斯克認錯 特斯拉還有救

財經新聞組／綜合報導
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在經歷艱難的第1季後，展望艱難的一年，馬斯克特斯拉財報電話會議上毫不猶豫地承認了這家電動車製造商未來面臨的最大障礙。

但答案不是川普的關稅。真正的問題是他花了大量時間擔任川普總統備受爭議的DOGE主管。

最後，他清楚地闡明了必須採取哪些措施來重振這家汽車製造商。該公司銷售額較上年同期下降9%，獲利率也大幅下降。

馬斯克在電話會議中表示：「從5月開始，我分配給DOGE的時間將大幅減少。」

然而，重新實現銷售和獲利成長的道路並不容易。

特斯拉品牌可能會繼續因馬斯克對政府政策的涉入過深而受到打擊。同時，鑑於特斯拉的太陽能板來自中國，且汽車生產地在美國境外，關稅政策勢必會打擊其利潤率。

特斯拉在財報中指出，馬斯克即使更加投入，他能多快修復特斯拉的問題仍存在不確定性。特斯拉撤回了2025年的財測，並承諾在第2季業績發布時重新檢視這項預期。

由於多頭對馬斯克關於其政府工作的說法買單，特斯拉股價上漲。

在特斯拉財報電話會議上，有5件事情值得注意。1. 馬斯克仍然表示計劃每周花一到兩天處理他的DOGE角色。這項承諾可能會延續到川普的整個總統任期。2. 馬斯克表態仍主張「降低關稅」，並將繼續向川普提出這項主張。3. 特斯拉尚未披露川普關稅或中美貿易戰帶來的任何明確財務影響。該公司面臨多重風險，從墨西哥工廠和中國業務到其太陽能業務的採購材料。4. 該公司預計6月在奧斯汀推出付費叫車服務；預計叫車服務要到 2026 年中期才會對獲利產生「實質」影響。5. 由於馬斯克的政府角色，特斯拉品牌遭到「破壞」，損害了某些市場需求。（財經新聞組 ）

特斯拉 馬斯克 川普

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