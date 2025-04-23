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理財顧問平靜看市場 只怕3情境曾引爆股災

編譯湯淑君／綜合外電
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專業理財顧問面臨市場動盪總是處變不驚，等到連他們也驚慌失措，市況就不妙了。（路透）
專業理財顧問面臨市場動盪總是處變不驚，等到連他們也驚慌失措，市況就不妙了。（路透）

金融市場大跌時，理財顧問通常會勸客戶保持鎮定，因為規劃好的財務計畫足以抵抗市場衝擊，甚至可視行情回跌為健康的拉回修正。問題是，什麼樣的情況會嚴峻到連冷靜的理財顧問都驚慌失措呢？

MarketWatch報導，佛羅里達州領有證照的理財規劃顧問（CFP）巴爾康說：「假如未來數月貿易戰升級，就會演變成恐慌時刻。」如果那種情況發生，市況「下跌時期會比原先預期久」，但他認為事態不至於演變到那種地步；最可能的情境是，隨著美國與外國貿易夥伴談關稅交易，往後將有一段降溫期。

加州CFP韓森表示，他的個性不容易驚慌，但有三種情境可能使他進入驚慌模式：恐怖的高科技戰、美國政治動盪，以及更致命的疫情來襲。

韓森說：「如果中國發展出人工智慧（AI）無人機和可程式化機器人大軍，並任其大行其道不予制止，那麼情況會很恐怖。如果（美國）言論自由被禁，反對黨政治人物被關進監牢，那也是恐慌時刻。況且，總是有新的疫情來襲。」

匹茲堡CFP傅勒表示，市場波動屢見不鮮，長期投資人無須大驚小怪。他說：「市場永久崩壞之前，美國的創新和創業精神必先崩垮。若是如此，我們談的不再是投資組合，而是生存。」

往年引爆股災的三種重大事件

佛州CFP烏林說，如果下列三種事件爆發，他的驚慌情緒就會飆高：信用危機、商品市場危機，或市場/類股崩盤。

烏林說：「市場災難大多肇因於一場信用危機，例如2008年金融海嘯，就是房市崩跌觸動銀行倒閉潮和信用緊俏；或像1973年石油禁運那種商品危機；或像2000年（達康）泡沫爆裂那種類股崩盤。」

他說，當前市況面臨的一大未知數與「問題持續多久」有關，比方說，經濟衰退持續得愈久，市場恐怖既深且痛的機率就會隨之升高。

烏林指出，衰退往例顯示，市場通常在「兩年內」會反彈，如果熊市或衰退期間拖得更長，就令人憂心。嘉信金融研究中心的資料顯示，自1961年以來，美股熊市平均持續13個月左右，最長的空頭市場歷時約兩年半。

經驗老到的理財顧問援引歷史數據說，金融市場歷經兩次世界大戰、經濟「大蕭條」和「大衰退」、911恐怖攻擊，和全球新冠疫情，後來市場全都復甦，無一例外。有這種紀錄可壯膽，投資人何必驚慌？

疫情 熊市 大蕭條

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