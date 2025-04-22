特斯拉Q1利潤大減70% 馬斯克說5月起會投入更多時間

馬斯克說，5月起會投入更多時間在特斯拉。(歐新社)

特斯拉 （Tesla）周二公布令人失望的第1季財報，營收和利潤均未達市場預期。該公司還放棄了先前對2025年銷售成長的預期，表明關稅 、產品陣容老化，以及外界對執行長馬斯克 的反感正在對這家美國電動車大廠產生影響。馬斯克說，5月起會把更多時間投入特斯拉，「大幅」減少在政府效率部（DOGE）任職的時間。

特斯拉並未承諾今年的成長，表示正在「進行審慎的投資」，將為汽車業務的成長做好準備。這將取決於產量成長和「更廣泛總體經濟環境」在內的因素。

美國總統川普的關稅政策加劇了特斯拉面臨的挑戰，並可能擾亂全球汽車供應鏈，推升整個行業的成本。儘管特斯拉在加州和德州擁有大型工廠，預計比多數車廠受到的關稅影響要小，但因為車輛仍含有部分非美國生產的零組件，已就潛在影響發出預警。

特斯拉警告投資人，「快速發展的貿易政策對全球供應鏈，以及特斯拉和同行的成本結構，產生了不利影響，汽車和能源市場的不確定性持續增加」，這種「動態」和「政治氛圍的變化」可能對產品需求產生重大的短期影響。

馬斯克在與分析師的電話會議上表示：「大概從下個月，也就是5月開始，我分配給DOGE的時間將大幅減少。」他預計自己將在「總統剩餘任期」內繼續參與其中，但很快會將更多時間分配給特斯拉。他並補充說，將繼續倡導降低關稅。

作為「特殊政府雇員」，馬斯克每年只能工作130天，川普已經開始猜測馬斯克可能很快會離開在DOGE的工作。

特斯拉股價盤後大漲5%。先前在常規交易時段上漲4.6%至237.97美元。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯談及馬斯克的時間投入時表示：「這是朝向正確方向邁出一大步。」

特斯拉投資人將密切關注幾項策略舉措的最新進展。該公司預計今年稍晚推出最暢銷車型Model Y休旅車的平價版。特斯拉也計劃6月在總部德州奧斯汀地區推出付費的無人駕駛計程車服務。

在截至3月的上季，特斯拉的利潤大減71%至4.09億美元。調整後每股盈餘27美分，遠低於分析師預期的39美分。營收較去年同期下滑9%至193億美元，低於華爾街預期的211億美元。

汽車業務收入較去年同期大降20%至140億美元。如果沒有環境監管信用額度，特斯拉汽車銷售將虧損。因銷售全電動車，稅收抵免收入從去年同期的4.32億美元增至5.95億美元。

本季能源生產和儲存收入從去年同期的16.4億美元躍增67%至27.3 億美元。