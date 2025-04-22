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特斯拉Q1利潤大減70% 馬斯克說5月起會投入更多時間

編譯季晶晶／綜合外電
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馬斯克說，5月起會投入更多時間在特斯拉。(歐新社)
馬斯克說，5月起會投入更多時間在特斯拉。(歐新社)

特斯拉（Tesla）周二公布令人失望的第1季財報，營收和利潤均未達市場預期。該公司還放棄了先前對2025年銷售成長的預期，表明關稅、產品陣容老化，以及外界對執行長馬斯克的反感正在對這家美國電動車大廠產生影響。馬斯克說，5月起會把更多時間投入特斯拉，「大幅」減少在政府效率部（DOGE）任職的時間。

特斯拉並未承諾今年的成長，表示正在「進行審慎的投資」，將為汽車業務的成長做好準備。這將取決於產量成長和「更廣泛總體經濟環境」在內的因素。

美國總統川普的關稅政策加劇了特斯拉面臨的挑戰，並可能擾亂全球汽車供應鏈，推升整個行業的成本。儘管特斯拉在加州和德州擁有大型工廠，預計比多數車廠受到的關稅影響要小，但因為車輛仍含有部分非美國生產的零組件，已就潛在影響發出預警。

特斯拉警告投資人，「快速發展的貿易政策對全球供應鏈，以及特斯拉和同行的成本結構，產生了不利影響，汽車和能源市場的不確定性持續增加」，這種「動態」和「政治氛圍的變化」可能對產品需求產生重大的短期影響。

馬斯克在與分析師的電話會議上表示：「大概從下個月，也就是5月開始，我分配給DOGE的時間將大幅減少。」他預計自己將在「總統剩餘任期」內繼續參與其中，但很快會將更多時間分配給特斯拉。他並補充說，將繼續倡導降低關稅。

作為「特殊政府雇員」，馬斯克每年只能工作130天，川普已經開始猜測馬斯克可能很快會離開在DOGE的工作。

特斯拉股價盤後大漲5%。先前在常規交易時段上漲4.6%至237.97美元。 

Wedbush證券公司分析師艾夫斯談及馬斯克的時間投入時表示：「這是朝向正確方向邁出一大步。」

特斯拉投資人將密切關注幾項策略舉措的最新進展。該公司預計今年稍晚推出最暢銷車型Model Y休旅車的平價版。特斯拉也計劃6月在總部德州奧斯汀地區推出付費的無人駕駛計程車服務。

在截至3月的上季，特斯拉的利潤大減71%至4.09億美元。調整後每股盈餘27美分，遠低於分析師預期的39美分。營收較去年同期下滑9%至193億美元，低於華爾街預期的211億美元。

汽車業務收入較去年同期大降20%至140億美元。如果沒有環境監管信用額度，特斯拉汽車銷售將虧損。因銷售全電動車，稅收抵免收入從去年同期的4.32億美元增至5.95億美元。

本季能源生產和儲存收入從去年同期的16.4億美元躍增67%至27.3 億美元。

特斯拉 馬斯克 關稅

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