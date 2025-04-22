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川普關稅讓免稅「外貿區」爆紅 專家：一年前完全不會有公司看上

編譯黃淑玲／綜合外電
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紐澤西州伊莉莎白港。 （路透）
紐澤西州伊莉莎白港。 （路透）

川普關稅政策導致的不確定性下，許多企業紛紛利用對外貿易區（FTZ，或簡稱外貿區）或保稅倉庫，把進口產品停放在這些美國境內特別設立、被海關核可的專區，因存放其中的商品可暫免繳納關稅。

CNBC報導，Descartes全球貿易情報公司產業策略主管伍德說，一年前完全不會有公司看上FTZ，現在他們精打細算，要了解財務上划不划算，隨著關稅往上大幅調高，就連比較小的公司也開始考慮了。Descartes是一家提供FTZ科技系統協助的公司。

FTZ可讓美國進口商和製造商存放進口的成品，沒有限定存放時間，只有在貨品轉運出FTZ之外，供美國市場消費時，才需要繳納關稅。放在保稅倉庫的貨品，則是自進口日算起，可最多儲放五年，也是只在貨品運出倉庫供應美國市場時，才需繳關稅。

對外貿易區全美協會總裁塔菲爾說，他的協會在去年大選期間就開始看到會員增加，後來會員註冊持續湧入，現在會員數達到歷史最多。

塔菲爾表示：「關稅變化得這麼快，公司們找尋FTZ的儲存空間，為的是在他們決定這批貨品要怎麼處理之前，延後繳納關稅。大多數的貨品都是在不知關稅要被課這麼高之前買進來的。」他說，「每次新聞一報導關稅，我們就看到企業對所有能幫助減輕衝擊的方案，興趣大增」。

塔菲爾指出，除了利用FTZ的意願大增，另也有愈來愈人對取得FTZ的授權經營有興趣。取得對外貿易區理事會授權的業者，可以成立、營運及維護FTZ。塔菲爾說，近來針對FTZ授權經營的詢問，是以往正常時的兩到四倍。

關稅 川普

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