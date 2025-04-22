我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買車變租車 布碌崙華人又遇假合同詐騙

紐約市公車準點率僅69% 快速巴士更低

「開除鮑爾」交易升溫 美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家警告，如果美國總統川普（左）開除聯準會主席鮑爾（右），美國資產將爆發外界能想像的最猛烈撤資潮。（路透）
專家警告，如果美國總統川普（左）開除聯準會主席鮑爾（右），美國資產將爆發外界能想像的最猛烈撤資潮。（路透）

美國股市、美元和長期公債21日罕見同時湧現賣壓，原因是美國總統川普再次大肆批評聯準會（Fed）主席鮑爾，加深投資人對Fed獨立地位可能遭到削弱的憂慮。專家警告，如果川普開除鮑爾，美國資產將爆發外界所能想像到的最猛烈撤資潮。

美股三大指數21日收盤全面重挫，道瓊工業指數、史坦普500指數和那斯達克綜合指數都跌逾2%。道瓊市場數據顯示，道瓊指數可能寫下1932年、也就是近百年來最差4月表現。

美國長期公債也陷入沉重賣壓，30年期公債殖利率21日飆升至4.903%，是三個月來最高。追蹤美元對一籃子六種其他貨幣匯率的洲際交易所（ICE）美元指數同日下跌1%，觸及三年低點。

川普21日再度對鮑爾開砲，在自家社群媒體平台Truth Social批評鮑爾是「慢半拍先生」，敦促鮑爾「立即」降息。鮑爾Fed主席任期要到2026年5月才結束，策略師如今正評估如果鮑爾提前卸任，金融市場可能上演什麼景象，答案是情況不妙。

澳洲交易服務供應商Pepperstone資深研究策略師布朗（Michael Brown）說：「如果鮑爾被炒魷魚，最初反應會是金融市場劇烈波動，以及美國資產湧現外界能想像的最猛烈撤資潮。」

布朗指出，Fed長期享有的獨立地位出現任何面臨威脅跡象，都會促使全球投資人拋售手中所有美國資產，並點燃全球金融體系運作方式徹底被顛覆的恐怖可能性。布朗警告，如果真的發生這種情況，美元準備貨幣地位及美國公債避險價值都會化為烏有，而且可能永遠都回不來了。

FHN金融公司策略師康柏諾爾（Will Compernolle）看法與布朗呼應，認為即使法院封殺開除鮑爾的企圖，對美國公信力的傷害可能仍已造成，原因是法院介入可能不足以讓外資重拾信任，相信美國貨幣政策管理將繼續不受政治因素影響。康柏諾爾說：「如果走到訴諸法院這步，在金融市場眼裡可能就已失去公信力了。」

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）和該公司其他人士則認為，川普不會真正試圖開除鮑爾的可能性較高，但他會把未來關稅造成的景氣惡化歸咎於鮑爾，這種風險已足以撼動市場。如果川普確實嘗試開除鮑爾，Evercore ISI團隊認為金融市場交易題材將從經濟衰退，轉向停滯性通膨。

鮑爾 川普 貨幣

上一則

誰在拋售美國？日本投資人兩周賣200億美元外債 一大部分可能是美債

下一則

川普關稅讓免稅「外貿區」爆紅 專家：一年前完全不會有公司看上

延伸閱讀

川普再轟鮑爾不降息拖垮經濟 美股美元雙殺 道瓊重挫近千點

川普再轟鮑爾不降息拖垮經濟 美股美元雙殺 道瓊重挫近千點
方濟各驟逝／全美降半旗哀悼 川普將偕妻飛羅馬弔唁

方濟各驟逝／全美降半旗哀悼 川普將偕妻飛羅馬弔唁
黃金衝破3400美元 今年來大漲30% 美元依然氣虛

黃金衝破3400美元 今年來大漲30% 美元依然氣虛
川普無法解雇Fed主席 但有三招可把鮑爾晾一邊

川普無法解雇Fed主席 但有三招可把鮑爾晾一邊

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情