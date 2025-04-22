我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為經濟困境找背鍋俠

亞馬遜暫緩洽租部分資料中心 AI資本支出出現放緩跡象

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據富國銀行分析師，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）近日已暫緩洽談承租在海外的部分資料中心。(歐新社)
根據富國銀行分析師，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）近日已暫緩洽談承租在海外的部分資料中心。(歐新社)

路透報導，富國銀行（Wells Fargo）分析師周一表示，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）近日已暫緩為其雲端運算部門洽租部分資料中心，海外地區尤受影響。這家美國大型科技公司的舉動釋出了最新訊號，經濟前景不明可能迫使多家公司的AI基礎建設支出轉趨保守，這些支出包括了輝達（Nviidia）的昂貴晶片。

富國分析師說，亞馬遜雲端事業AWS暫停洽租的規模如何並不明朗，但應該與微軟（Microsoft）近期棄租的資料中心差不多。這顯示超大型雲端業者開始對電力與機房資源租賃採取更謹慎的策略。

富國分析師撰寫報告表示，亞馬遜並非取消已簽租約，而是在「消化」新近大量簽訂的合約，「看來現在對租賃大規模電力資源的行為更具選擇性」，同時也要求租用容量的客戶更快做出預定交付的決策，特別是預計要在2026年底前交付的運算資源」。

亞馬遜淡化報告內容，強調戰略未變。AWS全球資料中心副總裁Kevin Miller透過LinkedIn貼文指出：「這只是例行性的容量管理，近期的擴張計畫沒有任何根本上的變化。」

但隨著AI支出回報緩慢，加上中國大陸新創公司DeepSeek展示成本遠低於西方競爭對手的AI技術，投資人對美國科技巨擘在人工智慧上動輒投入數十億美元高額成本的質疑聲浪持續升高。這些支出也用來購置Nvidia的昂貴的GPU。

TD Cowen在3月曾指出，由於目前需求預估指向供給過剩，微軟在過去六個月間取消了在歐美興建、總計要用2吉瓦電力的資料中心項目。

亞馬遜 AI

上一則

美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

延伸閱讀

穿ICE夾克「找樂子」 害無證客驚逃

穿ICE夾克「找樂子」 害無證客驚逃
把人當包裹？ICE：強化遣返移民 要像「亞馬遜」一樣運作

把人當包裹？ICE：強化遣返移民 要像「亞馬遜」一樣運作
歧視、侵隱私…企業AI徵才、管理爭議多 勞部研擬指引

歧視、侵隱私…企業AI徵才、管理爭議多 勞部研擬指引
白宮復活節滾蛋 破例讓科技巨頭們贊助

白宮復活節滾蛋 破例讓科技巨頭們贊助

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46

超人氣

更多 >
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
車內飆高溫別急開冷氣 這5招只花10分鐘讓熱氣全消

車內飆高溫別急開冷氣 這5招只花10分鐘讓熱氣全消
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu