亞馬遜暫緩洽租部分資料中心 AI資本支出出現放緩跡象

根據富國銀行分析師，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）近日已暫緩洽談承租在海外的部分資料中心。(歐新社)

路透報導，富國銀行（Wells Fargo）分析師周一表示，雲端巨擘亞馬遜 （Amazon）近日已暫緩為其雲端運算部門洽租部分資料中心，海外地區尤受影響。這家美國大型科技公司的舉動釋出了最新訊號，經濟前景不明可能迫使多家公司的AI 基礎建設支出轉趨保守，這些支出包括了輝達（Nviidia）的昂貴晶片。

富國分析師說，亞馬遜雲端事業AWS暫停洽租的規模如何並不明朗，但應該與微軟（Microsoft）近期棄租的資料中心差不多。這顯示超大型雲端業者開始對電力與機房資源租賃採取更謹慎的策略。

富國分析師撰寫報告表示，亞馬遜並非取消已簽租約，而是在「消化」新近大量簽訂的合約，「看來現在對租賃大規模電力資源的行為更具選擇性」，同時也要求租用容量的客戶更快做出預定交付的決策，特別是預計要在2026年底前交付的運算資源」。

亞馬遜淡化報告內容，強調戰略未變。AWS全球資料中心副總裁Kevin Miller透過LinkedIn貼文指出：「這只是例行性的容量管理，近期的擴張計畫沒有任何根本上的變化。」

但隨著AI支出回報緩慢，加上中國大陸新創公司DeepSeek展示成本遠低於西方競爭對手的AI技術，投資人對美國科技巨擘在人工智慧上動輒投入數十億美元高額成本的質疑聲浪持續升高。這些支出也用來購置Nvidia的昂貴的GPU。

TD Cowen在3月曾指出，由於目前需求預估指向供給過剩，微軟在過去六個月間取消了在歐美興建、總計要用2吉瓦電力的資料中心項目。