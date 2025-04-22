美製造業回流？ 前英特爾CEO：供應鏈需要幾十年沉澱

iPhone產業鏈轉移不可能一蹴可幾，起碼也要十幾年的時間。（路透）

蘋果不可能一夜之間就在美國生產iPhone來安撫川普 政府。此外，轉移供應鏈 也會為消費者帶來成本。

英特爾前執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示：「實際情況是，你須先開始在某個地方建設廠房，然後在其附近建立塑膠公司，然後是電阻器公司，然後是顯示器公司。」「因此，供應鏈的其他要素開始聚集在供應鏈周圍，逐漸形成一條鞭的科技聚落，而這個過程要耗上數十年的時間。」

他補充說：「轉移供應鏈需要成本。它們需要幾十年的時間才能沉澱；而且它們不會因為要求就回歸。它們回歸是因為你創造了經濟激勵、資本和能力來推動它們回歸。」

川普政府4月9日宣布暫停除中國以外的所有對等關稅 90天；對中國徵收的關稅已達到145%，其中對等關稅為125%，而川普先前徵收的關稅為20%。所有其他進口產品仍需繳納10%的全面關稅。

美國政府4月11日進一步限縮了關稅計畫：免除智慧型手機、電腦、半導體和其他電子產品的對等關稅，並表示正在考慮對半導體徵收關稅。

專家表示，對於蘋果而言，關稅政策可能會推高iPhone、Mac和AirPods等產品的價格，這可能會抑制需求並持續拖累蘋果股價；蘋果股價今年至今已下跌22%。

摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)在最新報告中寫道：「關稅相關的成本阻力與豁免無關，不太可能從根本上改變與美國和中國之間有關貿易戰的宏觀擔憂；這種擔憂會導致兩個地區的經濟放緩，而這兩個地區正是蘋果收入的兩個關鍵終端成本。」「消費者因宏觀經濟走弱而縮減支出，即使豁免條款讓人們對獲利重拾信心，但也將影響營收。」

蘋果今年2月承諾在美國投資5000億元，主要用於在休士頓建立新廠生產支援Apple Intelligence的伺服器。但絕口不提任何與在美國製造消費硬體相關的承諾。