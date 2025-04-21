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美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

編譯葉亭均／綜合外電
美元貶至三年低點。(路透)
美元貶至三年低點。(路透)

美元周一（21日）貶至三年最低水準，因川普總統抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息，此舉可能威脅到聯準會獨立性，使投資人對美國經濟的信心再次受到打擊。歐元兌美元躍升至2021年以來最高水準。

美元指數今天盤中小幅上揚0.09%至98.36，但周一盤中一度跌至97.923的低點，為2022年3月以來最低。

美元兌日圓今天盤中小幅升值0.08%，報140.97日圓；周一收盤重貶0.93%，報140.86日圓，盤中貶至七個月低點。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至4月15日當周，日圓淨多頭部位創下歷史新高。

歐元兌美元周一勁升1.07%，報1.1515美元，升穿1.15美元價位，盤中最高觸及1.1535美元，為2021年11月以來的最高，顯示隨著「美國例外論」退潮，資金正在流入歐洲。

美元兌瑞郎貶值逾1.5%，至10年低點 0.8063。

川普周一在社群媒體上進一步批評鮑爾，稱他是個「大失敗者」，並要求他立即降息。川普警告說，如果聯準會不立即降息，美國經濟就可能會放緩。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）上周五表示，總統及其團隊正在繼續研究是否可以解職鮑爾。就在前一天，川普才表示解雇鮑爾「愈快愈好」。

川普發文後，美股周一大幅下跌，三大股指均下跌超過2%，

瑞穗亞洲（日本除外）宏觀研究主管Vishnu Varathan表示：「鮑爾並不直接向川普報告，所以川普實際上不能解雇他。只能透過某些程序才能將鮑爾解職，而這些程序的門檻可能更高。但總統能動用各種手段來破壞聯準會的獨立性嗎？當然可以。」

道明證券外匯策略師Jayati Bharadwaj表示：「如果遲遲無法達成有意義的貿易協議，再加上對美國資產的信心持續下滑，市場可能會繼續去槓桿。」

英鎊升至9月以來的最高水準1.34美元，而澳幣創下四個月新高0.6430 美元。紐幣五個多月來首次收復 0.6000美元水準。

川普的全面關稅及其貿易政策的不確定性導致全球市場陷入混亂，並使世界最大經濟體的前景變得黯淡，這進而導致美元走弱，因為投資人從美國資產撤資。

川普 鮑爾 聯準會

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