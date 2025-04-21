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川普眼裡容不下鮑爾？看他旗下「這資產」顯示低估了通膨

編譯吳孟真／綜合外電
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川普（後）在2017年第一任期間，任命鮑爾（前）為聯準會（Fed）主席，此後便不斷施壓鮑爾降息。（路透）
川普（後）在2017年第一任期間，任命鮑爾（前）為聯準會（Fed）主席，此後便不斷施壓鮑爾降息。（路透）

美國總統川普對聯準會（Fed）的利率政策不滿，揚言要把主席鮑爾解職，17日還說，「巴不得」他立刻下台。

富比世雜誌（Forbes）報導，美國總統一般會與Fed保持距離，Fed也以其獨立性自豪。但川普不是一般總統，他是旗下擁有龐大房地產的億萬富豪。

川普在2017年第一任期間，任命鮑爾為Fed主席，此後便不斷施壓鮑爾降息。當然，降息有可能推升通膨，但川普的商業帝國基本上不受通膨影響。物價愈高，像川普一樣的房東就能索取更高的租金。此外，川普多年前就不再興建新大樓，建材成本不成問題。

然而，川普近年來下的幾步棋，都顯示他多年來都低估了通膨。

川普2021年元月首任期滿後，新冠疫情點燃了通膨。回歸商界的川普，押注利率會持穩或下降，與上市房地產公司Vornado Realty Trust合夥投資舊金山的一棟商業大樓時，主張以12億美元的浮動貸款，取代5.33億美元的固定利率貸款。

當時，持有該房產七成股權的Vornado，選擇三年2.26%固定利率貸款；持有其餘股權的川普，則選擇浮動利率。果然，通膨居高不下，Fed繼而升息，川普的利息支出翻漲了逾三倍。

同年11月，川普和Vornado利用紐約美洲大道1290號這棟房產再融資時，又選擇浮動利率貸款。由於其原先的避險工具在2023年11月到期，只好共同拿出6,300萬美元，買下防止利率上升的兩年期保險。

上述兩個案例有個共通點：川普顯然低估了通膨，以及通常隨之而來的高利率。儘管他在其他地方下了幾步好棋，卻搞砸了旗下最大的幾筆貸款，造成6.45億美元的浮動利率債務，是他首任時的約兩倍。

由於利息支出使川普獲利減損，他施壓Fed進一步降息並不意外，因為只要降1個百分點，他每年理論上就能避免逾600萬美元的利息支出。

無論如何，川普終將擺脫鮑爾。鮑爾的主席任期明年5月就期滿，理事任期也將於2028年1月31日結束。到時，我們可以預期川普會任命一位更願意降息的Fed主席。

川普 利率 貸款

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