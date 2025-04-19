我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦期限將至紐約堵車費無喊停跡象 法官駁回反對訴訟強化州府立場

解決鷹架氾濫 亞當斯簽署系列提案成法

公開喊話開除Fed主席 觀察家揭川普心中盤算 鮑爾恐成代罪羔羊

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
觀察家研判，總統川普近日公然抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右），是政治策略運用的成分居多，並非真的要將鮑爾革職。（路透）
觀察家研判，總統川普近日公然抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右），是政治策略運用的成分居多，並非真的要將鮑爾革職。（路透）

總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，令人憂慮央行決策獨自主權岌岌不保，恐加劇金融市場動盪。但前Fed官員和經濟學家認為，擔心鮑爾即將被掃地出門或Fed遭川普接管，可能是過慮了。

道瓊社報導，觀察家推斷，川普此刻砲轟鮑爾，政治策略運用的成分居多：川普先罵鮑爾降息動作遲鈍，等到經濟急轉直下，鮑爾就順理成章成為代罪羔羊。

川普近日來拉高分貝批評鮑爾，指責利率太高，並要求立刻降息。然而，美國目前通膨率仍高於Fed的2%目標，況且川普的關稅政策還可能助長通膨壓力，同時衝擊經濟成長。這使得Fed在「升息抗通膨」與「降息抗衰退」之間左右為難。

前Fed副主席布蘭德（Alan Blinder）則認為，川普雖公開批評鮑爾，但其實心中另有盤算。他說：「川普總是想找別人當替罪羊。」

曾擔任白宮首席經濟學家的伯恩斯坦（Jared Bernstein）18日撰文說：「很可能川普的意圖不是要撤換鮑爾，而是讓他留任，萬一衰退預測正確--衰退機率升高純粹肇因於川普的行動--鮑爾就可當替死鬼。」

紐約梅隆資產管理公司（BNY Mellon）首席經濟學家萊因哈特（Vincent Reinhart）也認為，政治人物總是想要自保，免得遭選民怪罪。這位曾在Fed服務24年的經濟學家表示，政治人物創造Fed，以便在經濟沉淪時可歸咎於這個機構。

萊因哈特說：「讓鮑爾上新聞標題，說他做錯事而你迫不及待想趕他走，卻因華盛頓沼澤（Washington swamp）而窒礙難行。還有什麼說法比這更好的呢？如果情況變糟，就是鮑爾的錯；如果情況好轉，鮑爾（對降息）心不甘情不願的問題自然迎刃而解，反正一旦時候到了，就能換掉他。」

鮑爾的Fed主席任期到2026年5月截止，他已一再表明要做滿任期。鮑爾在去年11月記者會上說，即使總統要他下台，他也不會離職，況且要他提前卸任並不合法。

鮑爾 川普 降息

上一則

關稅最慘狀況已過…財報季將密集登場 美股仍難免震盪

延伸閱讀

川普曾稱「重大進展」美日關稅談判 傳日本考慮讓步兩農產品

川普曾稱「重大進展」美日關稅談判 傳日本考慮讓步兩農產品
冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？
「俄烏戰不是美國的戰爭」魯比歐：美不排除退出俄烏斡旋

「俄烏戰不是美國的戰爭」魯比歐：美不排除退出俄烏斡旋
川普大砍研究費 美國首批「科研難民」將抵法國大學

川普大砍研究費 美國首批「科研難民」將抵法國大學

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎