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川普關稅與鮑爾談話引動盪 華爾街「恐慌指數」飆高

財經新聞組／綜合報導
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投資人期待一個明確的前景，即使是負面也好，起碼可以對應。（路透）
投資人期待一個明確的前景，即使是負面也好，起碼可以對應。（路透）

在經歷近兩年來最好的一周後，股市波動仍在繼續，因為川普最新的關稅計畫和聯準會主席鮑爾對經濟前景的謹慎，並沒有為投資人未來道路提供更多的明確方向。

鮑爾在16日的演講中警告川普的經濟政策可能帶來滯脹風險。這番言論導致股市暴跌，史坦普500指數暴跌超過2%。

在本月初「解放日」導致市場震盪後，市場本已漸趨平靜，但16日的下跌再度擾亂了金融市場。本周三大股指也全都下跌。

令市場更加動盪的是，川普總統17日在網路和白宮發表的評論中進一步向鮑爾施壓。他說，「如果我想讓他下台，他會很快離開，相信我。」「我覺得他沒做好工作。他的動作太慢，總是做得太慢。」

在日益加劇的不確定性的壓力下，市場情緒已經崩潰。

被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)風險指標已飆升至2008年金融危機和2020年新冠疫情引發市場崩盤以來的最高水平，未來幾天和幾周內市場可能進一步動盪。

花旗銀行美股交易策略主管凱瑟(Stuart Kaiser)在談到近期市場波動時寫道：「投資人很焦慮。」本周市場傳遞的訊息很明確：「我們還沒有脫離險境，而且利空還沒有完全反映在價格中。」

他說：「我們看到的新聞標題看來相對平淡無奇。」「就連鮑爾主席17日也給出一個教科書式的答案：關稅不利於經濟成長，它們會推高通膨，而市場仍然因此遭到拋售。」

換句話說，投資人信心非常脆弱，即使是熟悉的警告也會引發過度反應，代表不確定性仍然主導著市場主題。

在最新一輪聯準會戲劇性事件引起投資人關注之前，白宮16日宣布的對中國晶片出口的昂貴新限制措施給科技股帶來了壓力，尤其是人工智慧龍頭輝達(Nvidia)。

輝達在15日晚間提交的監管文件中表示，由於這些限制，第1季將提列55億元的損失。受此消息影響，16日股價暴跌7%；17日再跌3%，市值蒸發超過2500億元。

RBC Capital Markets利率策略主管格溫表示：「關稅本身有影響，但其也引發了不確定性。」「即使你可能不會直接受到現行關稅的影響，但你還會購買新設備嗎？會雇用新員工嗎？你會租賃新土地，擴大業務嗎？這就像擠牙膏一樣，很難再擠回管子裡。」

華爾街策略師表示，貿易談判取得令人鼓舞的進展，最有可能成為近期市場反彈的催化劑。

凱瑟表示：「我們需要來自關稅方面的一些好消息，尤其是來自我們的主要貿易夥伴。」「如果你明白這一點，我認為市場會說：好吧，這是未來三個月形勢發展的劇本。」

不過，目前任何形式的明確消息、無論是正面還是負面，都可能有助於穩定股市。

安德森金融與經濟研究所執行長、前國際貨幣基金(IMF)副總幹事納塔魯奇(Fabio Natalucci)表示：「市場參與者可以放心應對。」「如果你知道關稅將會提高，你就可以重建供應鏈，同時規劃和投資。」

他說：「現在最大的阻礙就是不確定性。」「你不知道最終結果會是如何。」

關稅 鮑爾 川普

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