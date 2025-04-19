鮑爾釋拒絕市場干預期待 明確表態不救市

聯準會 主席鮑爾 本周向市場發出了明確的訊息：我不會出手救援。

他在芝加哥經濟俱樂部露面時明確表示，在川普總統的關稅 引發動盪之後，投資人不應期望利率會很快發生變化，也不應期望債券市場在短期內受到任何干預。

當芝加哥大學布斯商學院教授拉詹(Raghuram Rajan)詢問鮑爾股市是否存在「聯準會看跌期權」時，鮑爾的明確地回答：「我會說沒有。」

他說，市場「正面臨著諸多不確定性，這意味著波動」。但他認為，市場「在高度不確定的時期內正在按照人們所預期的方式運作」。

這似乎給聯準會可能在必要時介入以恢復債券市場平靜的猜測潑了一盆冷水。

隨著長期債券殖利率飆升，猜測情緒加劇，引發人們預測：隨著投資人出清部位，聯準會會需要提供一些流動性。

但鮑爾表示，市場仍然「井然有序」，並將最近的動盪歸因於「市場正在處理歷史上獨特的發展」。債券市場本周也的確回穩，減輕了立即干預的壓力，也起到了幫助作用。

不過鮑爾本周也令投資人以及美國總統感到失望。他們希望聽到他露出口風準備降低利率，以防止經濟下滑或緩衝新關稅帶來的通膨影響。

他表示，聯準會將「等待更明確的訊息」後再考慮調整利率，因為預期川普的關稅將導致通膨上升和經濟成長放緩。

鮑爾預測，聯準會將面臨艱難的決定，因為它需要權衡穩定物價和充分就業這兩個目標。他表示，經濟很有可能在「今年底之前」偏離聯準會設定的兩個目標，或至少不會取得太大進展。

鮑爾特意暗示他可能會優先考慮控制通膨，並指出物價如果沒有穩定，聯準會就無法長期實現強勁的就業市場。他明確表示，他尚不確定關稅帶來的通膨影響是暫時的還是長期的，「關稅很可能至少會導致通膨暫時上升，但通膨效應也可能更加持久。」

鮑爾也強調，聯準會的義務是保持長期通膨預期穩定，並防止與關稅上調相關的一次性價格上漲演變為持續的通膨問題。

這一切似乎都觸動了總統的神經，他在17日的大部分時間裡在社交媒體和橢圓形辦公室的新聞發布會上猛烈抨擊鮑威爾。

川普在社交平台上貼文表示：「解雇鮑爾拖得太慢了！」並表示，鮑爾「總是太晚採取動作而且錯誤」，應該與其他央行一起降息。

川普17日在白宮重申對鮑爾「不滿意」，並表示「如果我要求他」的話，鮑爾就會辭職。

《華爾街日報》報導，川普數月來一直在私下討論解雇鮑爾，但他尚未就是否在2026年5月任期結束前試圖罷免鮑爾做出最終決定。

不過鮑爾沒有展現出任何退縮的跡象。他16日再次重申其機構和自身工作的獨立性，指稱這是「法律問題」，並承諾不會迫於任何政治壓力採取行動。