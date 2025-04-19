財報季進入高潮 特斯拉與Alphabet財報受矚

未來一周將有大量美股公布業績，這將考驗因美國貿易政策改革而受到衝擊的股市；因這些政策改革顛覆了全球經濟和美國企業的前景。

川普 總統於4月2日宣布全面加徵關稅 ，震驚市場，並引發5年前新冠疫情爆發以來最劇烈的交易波動，投資人仍如驚弓之鳥。

史坦普500股票指數上周反彈，但本周再度下跌，較2月的歷史高點下跌14%。波動性水準較5年來的峰值有所緩和，但以歷史標準衡量仍然偏高。

名列「七巨頭」的特斯拉 和谷歌母公司Alphabet，這兩家公司的股價在連續兩年領漲後出現下跌。隨著投資人尋求有關因應不斷變化的關稅影響所提出的對策，這兩家公司的財務表現也受到密切關注。

聯合航空本周列出兩種財測結果，引起投資人關注。其中一種警告，如果出現經濟衰退，其收入和利潤將受到嚴重打擊。

Evercore ISI股票和衍生性商品策略主管伊曼紐爾(Julian Emanuel)表示，聯航的雙重預測透過承認和量化風險提供了一種「路線圖」：「對可能發生的事情進行參數設定，是利益相關者在傳統被認為相對不可靠的環境中做出決策的方式。」

馬斯克的電動車製造商特斯拉將於4月22日公布業績，該公司之所以備受關注，部分原因是這位億萬富翁與川普關係密切。

隨著投資人仔細評估人工智慧(AI)專案成本，Alphabet與AI能力相關的廣告支出和資本支出的任何細節都備受關注。美國法官本周裁定谷歌非法壟斷了兩個線上廣告技術市場，這對谷歌來說是一個打擊。

2025年至今，「七巨頭」股均大幅下跌，其中Alphabet下跌約20%，特斯拉下跌40%。

據報導，中國已下令其航空公司不再接收波音公司的飛機，波音公司的業績也成為焦點。IBM、默克、英特爾和寶鹼等美國主要企業也將於下周公布業績。

投資人希望財報季的到來能讓市場恢復更多平靜。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)是一種以期權形態展示的投資人焦慮指標。在川普宣布關稅後觸及60，但目前已回落至30左右。

不過，根據LSEG Datastream的數據，這個水準仍遠高於其長期中位數17.6。

Wealth Enhancement資深投資策略師吉岡綾子(Ayako Yoshioka)表示，該指數需要回落至「10-20之間才能代表波動性減弱」。如果繼續保持在30左右，「絕不代表我們已經脫離險境。」