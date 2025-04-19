美股最錢線／利空衝擊 Alphabet流年不利

聯邦法院一年內第二次裁定谷歌 因濫用市場力量而違法。對於一家已經面臨分割威脅的公司來說，這次敗訴可能會產生重大影響，而且這家搜尋巨頭在不斷變化的網路環境和政治逆流面前的脆弱性，如今尤其特別明顯。

但強制重組和法律麻煩只是谷歌面臨的挑戰的一部分而已。

雖然「七巨頭」都經歷了糟糕的2025年，但谷歌母公司Alphabet過去幾年中一直是該集團中的後段班，未能像輝達(Nvidia)和Meta那樣出現突破或扭轉。微軟與ChatGPT的早期合作也使谷歌處於人工智慧(AI )追趕模式，這種趨勢是市場普遍的共識。

該公司剛剛度過艱難的一季，雲端運算收入未能達到預期，引發了人們對其AI業務的擔憂。其股價2025年至今下跌20%，過去一年下跌約2%。

執行長皮查伊(Sundar Pichai)的目標是，到今年年底時該公司的Gemini聊天機器人將擁有5億用戶。但截至17日，ChatGPT是蘋果App Store和 Google Play下載次數最多的免費應用程式，而Gemini在這些平台上分別排名第26位和第14位。

與許多大型科技公司一樣，Alphabet數月來一直在應對中國DeepSeek人工智慧模型帶來的影響。該模型的早期成功令世界感到意外，並引發人們對矽谷支出狂潮的擔憂。Alphabet大幅增加了未來一年的資本支出，從先前估計的約580億元提高到750億元。

谷歌也陷入了中美貿易戰的漩渦。今年稍早時，中國對該公司啟動了反壟斷調查；而且這還是在川普 與北京的貿易爭端升級之前。

整體而言，如果正如聯準會官員、商界領袖和經濟學家所預測的那樣，川普政府的貿易政策減緩美國經濟成長，谷歌的廣告收入將受到打擊。企業通常會在經濟不景氣時削減廣告支出以保護核心業務。

雖然谷歌本質上是一家線上廣告公司，但它不僅如此。YouTube擁有完整的媒體生態系統，在科技和流行文化領域占有獨特的地位。

但隨著AI威脅到顛覆消費者使用習慣，該公司正試圖進一步多元化，擺脫曾經利潤豐厚的搜尋業務。雖然隨時警惕依然重要，但媒體世界卻是變化無常的。

谷歌今年3月宣布以320億元收購網路安全新創公司Wiz，凸顯其成為更強大的雲端運算企業的雄心，追趕亞馬遜和微軟。

但是，從無處不在的搜尋引擎轉變為線上實用程式的動力，又讓我們回到了原點。該公司的擴張及其對經營市場的掌控，使其成為監管機構的焦點。

在脫離這些泥沼之前，它可能已經不再是原來那家公司了。這是個好消息，或許也是壞消息。（財經新聞組）