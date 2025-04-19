財報財測同步放閃 Netflix成關稅避風港

影音串流平台Netflix 上季獲利創新高，營收和營業利潤率也雙雙優於預期，且本季營收可望加速成長，進一步鞏固「關稅 避風港」的地位。

Netflix在美股17日盤後公布，第1季淨利增約24%至29億美元，高於該公司原估的24.4億美元；每股盈餘（EPS）6.61美元，優於市場預期的5.71美元。上季營收比去年同期成長12.5%至105億美元，營業利潤率從一年前的28.1%升至31.7%，超越該公司原本預期的28.2%。

Netflix第1季起已不再公布每季用戶數及每名會員平均貢獻的營收，藉此讓華爾街 更關注營收和獲利。Netflix表示，會員增加是第1季營收成長的原因之一。展望第2季，Netflix看好營收將加速成長，反映最近調漲月費、會員持續增加及新廣告營收挹注帶來的效益。

Netflix高層表示，在美關稅加劇貿易緊張情勢，進而推升全球經濟衰退的憂慮之際，Netflix占據優勢地位，承受得起經濟惡化的考驗。

Netflix共同執行長彼得斯（Greg Peters）說，「從歷史來看，娛樂在經濟艱難時期一直充滿韌性…我們會密切關注消費者信心及經濟大環境動向，但以目前實際營運情況來看，並沒有重大狀況要注意。」