我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE紐約逮逾200非法移民 多為重罪犯

川普打造「金穹」飛彈防禦 路透：SpaceX推「訂閱制」

關稅戰來得不是時候？受這1事影響 僅少數美企CEO得以抄底

編譯陳律安／綜合外電
GameStop執行長是在這波股市大跌中，少數得以買進自家股票的內部人士。（路透）
GameStop執行長是在這波股市大跌中，少數得以買進自家股票的內部人士。（路透）

川普關稅本月引發市場動盪，但只有少數美國企業的執行長，在這段期間把握良好時機逢低買進自家股票，原因是財報季前的交易限制導致許多高管無法進場。

英國金融時報（FT）報導，數據供應商VerityData指出，掌管市值逾50億美元企業的兩位執行長，在美股大跌時逢低買進，但大批高管在川普4月2日的「解放日」宣言前便已售股，其中包括百事公司、製藥業者Jazz Pharmaceuticals的老闆。

內部人士常在股價下跌時買進自家股票，然而，這次許多高管卻未能進場，原因是「解放日」適逢第1季財報發布前的禁制期。

VerityData研究副總裁席佛曼表示：「簡單來說，對內部人士來說，市場動盪來得真不是時候，因為多數美國企業的季度交易窗口已關閉。」

一些能夠進場的執行長，則看到投資獲得回報。迷因股遊戲驛站（GameStop）執行長柯恩在4月3日，以21.55美元的價格，敲進50萬股遊戲驛站的股票，隨後在動盪平息後的4月17日，以26.78美元的價格脫手，帳面上賺進261.5萬美元。

應用材料執行長迪克森於4月3日以每股137美元買進5萬股，18日該股也收在137美元。Dollar Tree與Salesforce的董事在這波賣壓中，分別買進約50萬美元與100萬美元的自家股票。

賓州大學華頓商學院會計教授丹泰勒表示：「我們從學術研究中得知，公司內部人士通常會逆勢操作。當股價大跌時，往往可以見到內部人士在低點開始買進。」

川普 賓州 關稅

上一則

IMF警告貿易政策不確定性「爆表」 將大砍全球經濟成長預測

下一則

鮑爾才被川普痛罵一頓… ECB官員隔海送暖讚「模範總裁」

延伸閱讀

台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾
美中貿易戰／趁關稅戰賺錢？華強北囤貨 一天一個報價

美中貿易戰／趁關稅戰賺錢？華強北囤貨 一天一個報價
台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾
未受關稅戰影響？ 中國3月非在校青年失業率降至16.5%

未受關稅戰影響？ 中國3月非在校青年失業率降至16.5%

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

2025-04-10 16:53
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52
美國政府通知輝達，H20晶片若要出口到中國，必須先取得許可，輝達因此宣布本季認列55億美元費用。(路透)

Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

2025-04-15 19:54

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍