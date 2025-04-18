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Netflix上季獲利創新高 不怕川普關稅動盪

編譯黃淑玲／綜合17日電
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Netflix熱門劇集「混沌少年時」（Adolescence）劇照。（美聯社／Netflix提供）
Netflix熱門劇集「混沌少年時」（Adolescence）劇照。（美聯社／Netflix提供）

美國影音串流平台Netflix周四（17日）公布，第一季獲利創下新高，營收、營業利潤率等財報核心指標也都優於預期，且預期本季營收成長還會更強勁，主因為近期調漲了訂閱費用，會員持續成長，再加上全新的廣告營收入帳，激勵股價17日盤後大漲逾3%。

Netflix上季營收年比成長12.5%至105億美元，淨利也增長約24%到29億美元，每股純益6.61美元，優於華爾街預期的5.71美元。

Netflix上季營業利益率也比去年同期勁增3.6個百分點到31.7%，高於該公司自己所估的28.2%。

Netflix高階主管表示，在美國川普政府關稅加劇貿易緊張、引發全球經濟趨緩的憂慮之際，Netflix定位良好，經受得起任何可能的經濟下行，盡管消費者花錢更為謹慎，串流服務的新訂戶依然繼續成長。

共同執行長彼得斯（Greg Peters）說，「在經濟艱難時期，由歷史來看，娛樂一直都深具韌性」，「我們會密切留意消費者信心，以及大範圍經濟動向，但以現在營運來看，沒有什麼重大狀況要注意」。

分析師也認為，Netflix在某種程度上較少受到經濟趨緩的影響，因為家庭在削減住房以外的主要娛樂開支時，通常會保留Netflix這類訂閱服務，以暫時遠離現實，窩在家裡看電視和電影。Netflix股價過去12個月來已上漲超過58%。

Netflix從第1季起不再披露每季訂戶數量和每位會員平均營收，希望讓華爾街更關注營收和獲利。Netflix說，第1季的營收成長部分來自會員成長。

美國主要財經媒體最近曾報導，Netflix高層已告知員工，公司的目標是到2030年營收要增加一倍，年度達到約800億美元，並提高全球廣告銷售額到約90億美元。

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