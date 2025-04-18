英特爾CEO陳立武精簡領導層 重要晶片團隊直接向他報告

英特爾（Intel）執行長陳立武。(美聯社)

路透引述英特爾 （Intel）內部通知報導，英特爾執行長陳立武 正在精簡領導階層，推動組織扁平化，重要的晶片團隊將直接向他報告。

陳立武發出的這個通知也顯示，英特爾還提拔了網路晶片主管卡提（Sachin Katti）擔任技術長兼人工智慧（AI ）主管。

這是陳立武3月就任後，首次對英特爾領導層進行重大調整，資料中心、AI晶片、個人電腦（PC）晶片等團隊，都將直接向陳立武報告，「我想與工程和產品團隊一起捲起袖子開始行動，以便了解什麼是強化我們的解決方案所需要的東西」。這些團隊過去的報告對象是產品長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）。

他也說，將安排發展並擴大霍特豪斯的角色，細節日後公布。出任技術長和AI長的卡提，接替即將退休的拉文德（Greg Lavender），承擔更多責任，主導英特爾的整體AI策略和AI產品發展藍圖。卡提同時也是史丹福大學的教授。

陳立武也宣布，三位長期擔任技術主管的同仁，以後將直接向他報告工作內容。近年來在英特爾的高階主管團隊中，許多事業部門的領導人、技術領導人及執行長之間往往隔了好幾個層級，陳立武曾公開表示，目標是減少公司的管理層級，使行政領導層與工程師的合作更加緊密。

他強調，這類調整「將支持我們側重於成為一家聚焦工程的公司，並使我了解競爭和取勝所需的條件」，「我很清楚，組織的複雜性和官僚程序，已經慢慢窒息了我們取勝所需的創新文化」，「做決策時太過耗時，新想法沒有孵化的空間和資源。不必要的各自為政，導致執行效率低下」。