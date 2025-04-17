我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史逆轉了 外國人紛赴中國「反向代購」

2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾

記者簡永祥／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電董事長魏哲家表示美國亞利桑納廠未來將投入二奈米以下先進製程，比重將達三成。圖為美國亞利桑納州鳳凰城市郊的廠區。（中央社）
台積電董事長魏哲家表示美國亞利桑納廠未來將投入二奈米以下先進製程，比重將達三成。圖為美國亞利桑納州鳳凰城市郊的廠區。（中央社）

在美國總統川普公布對等關稅政策後，台積電董事長魏哲家17日首度說明公司應對情況，他表示客戶及訂單未改變，台積電也沒有參與英特爾的合資計畫。魏哲家說，台積電未來在美國亞利桑納州廠二奈米以下先進製程的生產比重將達三成。

台積電17日舉行法說會，法人聚焦川普政府的政策是否對台積電帶來負面影響。魏哲家指出，「雖然最近關稅潛在影響存在不確定性和風險，但我們目前尚未看到客戶行為的任何變化。」維持今年營收年增24%至26%目標不變，本季財測營收均值則季增13%，優於預期。

但魏哲家也說「公司會在接下來的幾個月中，持續密切監控市場需求的潛在影響，並謹慎管控公司業務」。

台積電董事長魏哲家17日在股東法說會上表示，台積電的營收目標沒有改變，但台積電沒...
台積電董事長魏哲家17日在股東法說會上表示，台積電的營收目標沒有改變，但台積電沒有投資英特爾的計畫。（本報系資料照片）

針對川普宣稱近日將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注台積電能否豁免，魏哲家表示，關稅議題是國家與國家之間的談判，台積電是民營企業並未參與，尊重談判結果。

魏哲家說，在不確定因素中，公司將專注幾項關注指標，包括公司業務基本面，即技術領先、製造優勢和客戶信任，並強化公司的競爭地位。

台積電來美投資總金額達1650億美元，魏哲家指出，美國相關投資計畫建設完成後，旗下2奈米及更先進製程產能將約有30%來自亞利桑納州晶圓廠，藉此在美國形成一個獨立的先進半導體製造聚落。台積電幕僚補充說，2奈米以下是指2奈米及更先進的1.6奈米，以及研發中的1.4奈米或1奈米。

魏哲家說，蘋果、輝達（Nvidia）、超微、高通與博通等美系大客戶對AI需求非常強勁，因此台積電需要在美國擴產以給予客戶支持。台積電也與美國政府交涉，請求協助以獲得必要許可，讓公司能投入建造晶圓廠。

至於此舉是否會引發半導體先進製程遭美掏空的疑慮？台積電幕僚表示，台積電在台規畫及準備興建的先進製程投資，包括11座先進製程晶圓廠、4座先進封裝廠，且任何先進技術會先在台灣量產；此外，至少占比還有七成在台灣，技術被掏空或變成美積電是「門都沒有」。

魏哲家說，台積電目前並未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術轉讓與分享的討論。他的說法等同否認台積電與英特爾合資，或邀請博通等公司合股接手英特爾晶圓代工業務的傳聞。法人關切台積電是否放緩日本、德國等地投資腳步，魏哲家表示，沒有放緩對日、德的投資。

先前一直有傳言美方希望台積電投資搶救英特爾，但台積電董事長魏哲家17日表示沒有投...
先前一直有傳言美方希望台積電投資搶救英特爾，但台積電董事長魏哲家17日表示沒有投資英特爾的計畫。（路透）

台積電 魏哲家 關稅

上一則

庫克從不公開批評川普 果然等來蘋果「豁免」？

延伸閱讀

產能搶手 台積電亞利桑納廠4奈米晶片代工價格 傳漲價3成

產能搶手 台積電亞利桑納廠4奈米晶片代工價格 傳漲價3成
金融時報：英特爾須獲得許可 才能向中國客戶銷售部分AI晶片

金融時報：英特爾須獲得許可 才能向中國客戶銷售部分AI晶片
蘇姿丰：超微成為台積電亞利桑納州廠首家2奈米客戶

蘇姿丰：超微成為台積電亞利桑納州廠首家2奈米客戶
英特爾出售亞爾特拉51%股份 進帳近45億美元助轉型

英特爾出售亞爾特拉51%股份 進帳近45億美元助轉型

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

2025-04-10 16:53
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52
美國政府通知輝達，H20晶片若要出口到中國，必須先取得許可，輝達因此宣布本季認列55億美元費用。(路透)

Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

2025-04-15 19:54

超人氣

更多 >
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高