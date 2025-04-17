台積回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積電董事長魏哲家表示美國亞利桑納廠未來將投入二奈米以下先進製程，比重將達三成。圖為美國亞利桑納州鳳凰城市郊的廠區。（中央社）

在美國總統川普公布對等關稅 政策後，台積電 董事長魏哲家 17日首度說明公司應對情況，他表示客戶及訂單未改變，台積電也沒有參與英特爾的合資計畫。魏哲家說，台積電未來在美國亞利桑納州廠二奈米以下先進製程的生產比重將達三成。

台積電17日舉行法說會，法人聚焦川普政府的政策是否對台積電帶來負面影響。魏哲家指出，「雖然最近關稅潛在影響存在不確定性和風險，但我們目前尚未看到客戶行為的任何變化。」維持今年營收年增24%至26%目標不變，本季財測營收均值則季增13%，優於預期。

但魏哲家也說「公司會在接下來的幾個月中，持續密切監控市場需求的潛在影響，並謹慎管控公司業務」。

台積電董事長魏哲家17日在股東法說會上表示，台積電的營收目標沒有改變，但台積電沒有投資英特爾的計畫。（本報系資料照片）

針對川普宣稱近日將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注台積電能否豁免，魏哲家表示，關稅議題是國家與國家之間的談判，台積電是民營企業並未參與，尊重談判結果。

魏哲家說，在不確定因素中，公司將專注幾項關注指標，包括公司業務基本面，即技術領先、製造優勢和客戶信任，並強化公司的競爭地位。

台積電來美投資總金額達1650億美元，魏哲家指出，美國相關投資計畫建設完成後，旗下2奈米及更先進製程產能將約有30%來自亞利桑納州晶圓廠，藉此在美國形成一個獨立的先進半導體製造聚落。台積電幕僚補充說，2奈米以下是指2奈米及更先進的1.6奈米，以及研發中的1.4奈米或1奈米。

魏哲家說，蘋果、輝達（Nvidia）、超微、高通與博通等美系大客戶對AI需求非常強勁，因此台積電需要在美國擴產以給予客戶支持。台積電也與美國政府交涉，請求協助以獲得必要許可，讓公司能投入建造晶圓廠。

至於此舉是否會引發半導體先進製程遭美掏空的疑慮？台積電幕僚表示，台積電在台規畫及準備興建的先進製程投資，包括11座先進製程晶圓廠、4座先進封裝廠，且任何先進技術會先在台灣量產；此外，至少占比還有七成在台灣，技術被掏空或變成美積電是「門都沒有」。

魏哲家說，台積電目前並未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術轉讓與分享的討論。他的說法等同否認台積電與英特爾合資，或邀請博通等公司合股接手英特爾晶圓代工業務的傳聞。法人關切台積電是否放緩日本、德國等地投資腳步，魏哲家表示，沒有放緩對日、德的投資。