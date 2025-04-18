美股最錢線／中企ADR陷糾紛 面臨下市風險

隨著世界兩大經濟體之間針鋒相對的貿易戰蔓延至金融領域，投資人對中國企業可能被迫從美國交易所下市的擔憂再次浮現。

拜登 執政期間，中國企業的美國存託憑證(ADR)因審計糾紛面臨顯著的下市壓力，導致股價暴跌。

包括科技巨頭阿里巴巴和京東在內的100多家中國公司在美國交易所上市，總市值約1兆元。

未進行二次上市的公司，例如經營電商平台Temu的拼多多，以及有「中國卡車界Uber」之稱的滿幫股份(Full Truck Alliance)，如果被迫退市，將是最容易受到衝擊的。

將股票從美國交易所轉換到香港 交易所可能會消耗流動性並損害估值。企業也可能面臨美國政府資金撤資的風險。

深圳新思維投資管理有限公司投資組合經理人范利文表示：「ADR是金融史上最大的人質事件。」「如果必須持有ADR，應該轉到香港交易所。以ADR形式上市的中國公司應該爭取在香港上市。」

美國財政部長貝森特上周在接受採訪時被問及是否考慮將中國股票從美國交易所撤出時回答道：「一切都在考慮中。」

香港財政司司長陳茂波表示：「如果中國ADR希望回歸，香港必須成為其首選。」他還表示，香港證券監管機構和證券交易所已被告知要做好準備。

摩根史坦利的數據顯示，MSCI中國指數中所有ADR的日成交額平均約為81億元，約為香港市場日成交額的四分之一。

高盛 估計，包括ADR在內，美國機構投資人目前持有約8300億元的中國股票。