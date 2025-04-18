我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

美股最錢線／中企ADR陷糾紛 面臨下市風險

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著世界兩大經濟體之間針鋒相對的貿易戰蔓延至金融領域，投資人對中國企業可能被迫從美國交易所下市的擔憂再次浮現。

拜登執政期間，中國企業的美國存託憑證(ADR)因審計糾紛面臨顯著的下市壓力，導致股價暴跌。

包括科技巨頭阿里巴巴和京東在內的100多家中國公司在美國交易所上市，總市值約1兆元。

未進行二次上市的公司，例如經營電商平台Temu的拼多多，以及有「中國卡車界Uber」之稱的滿幫股份(Full Truck Alliance)，如果被迫退市，將是最容易受到衝擊的。

將股票從美國交易所轉換到香港交易所可能會消耗流動性並損害估值。企業也可能面臨美國政府資金撤資的風險。

深圳新思維投資管理有限公司投資組合經理人范利文表示：「ADR是金融史上最大的人質事件。」「如果必須持有ADR，應該轉到香港交易所。以ADR形式上市的中國公司應該爭取在香港上市。」

美國財政部長貝森特上周在接受採訪時被問及是否考慮將中國股票從美國交易所撤出時回答道：「一切都在考慮中。」

香港財政司司長陳茂波表示：「如果中國ADR希望回歸，香港必須成為其首選。」他還表示，香港證券監管機構和證券交易所已被告知要做好準備。

摩根史坦利的數據顯示，MSCI中國指數中所有ADR的日成交額平均約為81億元，約為香港市場日成交額的四分之一。

高盛估計，包括ADR在內，美國機構投資人目前持有約8300億元的中國股票。

香港 拜登 高盛

上一則

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

延伸閱讀

川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機

川普不守信有何惡果？克魯曼：美元地位沉淪、美國終釀債務危機
川普打壓中企 恐圍堵網通品牌一哥TP-Link 台廠迎轉單

川普打壓中企 恐圍堵網通品牌一哥TP-Link 台廠迎轉單
美不排除要中概股在美退市 港財長做好準備：迎接海外中概股回流香港上市

美不排除要中概股在美退市 港財長做好準備：迎接海外中概股回流香港上市
香江觀察／捲關稅戰 「自由港」載沉載浮

香江觀察／捲關稅戰 「自由港」載沉載浮

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

2025-04-10 16:53
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52
美國政府通知輝達，H20晶片若要出口到中國，必須先取得許可，輝達因此宣布本季認列55億美元費用。(路透)

Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

2025-04-15 19:54

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍