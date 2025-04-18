美3月零售額飆高 反映消費者心態 專家：風暴前最後歡呼

關稅效應將在未來一些經濟硬數據中逐步顯現。（路透）

剛公布的第一批關稅 硬數據可能與預期的不同。最新數據顯示，3月零售額成長1.4%，創2年多來最佳水準。

乍看之下，這些數字強化了美國消費者的韌性，雖然對關稅成本上升和經濟放緩的擔憂日益加劇，他們仍願意花錢購物。由此觀之，數據似乎反駁了對美國經濟前景日益增加的悲觀情緒，或至少使其更加複雜。

與其說這與表面上的負面經濟氛圍相衝突，不如說消費激增實際上證實了這些負面經濟氛圍。如果消費者真的像大量悲觀的調查數據所顯示的那樣，擔心未來生活成本更高、收益更少，他們很合理地會在關稅生效前搶占先機，趁著所謂的「促銷」期購買大件商品。

這才是16日的主流解讀，而且與中國3月出口大幅成長相吻合。

牛津經濟研究院副首席美國經濟學家皮爾斯在報告中寫道：「3月零售額的強勁反彈得益於汽車銷量的激增，以及關稅前消費者支出的普遍增加。」

從這個角度來看，具韌性的消費者並不是對抗集體情緒，而是在對其做出反應。樂觀的解讀是：這是大風暴來臨前的最後一次歡呼。

上周消費者信心數據進一步下降，降至2022年6月以來的最低水準。人們對商業狀況、個人財務、通膨和勞動市場的預期均有所惡化。

如果將這一切視為關稅引發的恐慌，或至少不做判斷，未來這些數據值得關注：

首先是4月30日發布的聯準會 首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數，同一天也將公布美國第1季GDP預估值。人們對關稅可能對GDP成長產生影響的擔憂成為上月各大媒體的頭條新聞，因為非官方預測模型開始顯示顯著的負成長。

投資人將在5月初接收另一組通膨數據，即4月消費者物價指數(CPI)，以及5月2日的4月就業報告。屆時市場至少會對經濟狀況有一個更全面的了解。下一份零售銷售數據將會在5月15日公布，為這波硬數據畫下句點。

除了即將公布的數據之外，聯準會將在大約3周後召開下一次政策會議。聯準會主席鮑爾 16日在芝加哥發表演說時表示，將「等待更明確的訊息」後再考慮任何利率調整，因為預計關稅將導致「通膨上升和成長放緩」。

目前，投資人不得不面對那些未能反映當前情況的回顧性數據和預測未來慘淡令人不快的調查結果。16日的零售數據可能是這一段時間內最後一個樂觀數據。