解放日前… 空頭鎖定大型科技股 美超微成放空焦點

數據和科技公司Hazeltree表示，在美國總統川普於4月2日「解放日」宣布徵收關稅 之前，空頭在3月就已將目標瞄準了大量股票，並對一批大型科技股進行空頭押注。

報告顯示，美超微電腦(Super Micro Computer)成為最熱門的放空股票，取代石油 和天然氣生產商雪佛龍成為過去兩個月占據榜首的寶座。

科技股之前一直主導美國最被放空的10支大型股榜單。但Hazeltree表示，3月放空最多的10支股票中，只有5支科技股，而2月有8支。

Hazeltree數據分析總經理史密斯(Tim Smith)表示：「我們觀察到3月關稅威脅的跡象已在市場浮現。」「我們對美股放空活動的分析顯示，空頭開始減少對科技股的投資，以應對全面實施關稅的預期；這可能是提前重新配置的跡象。」

IBM 、MicroStrategy和安森美半導體是被放空的最大目標；而Capital One Financial和運動服裝製造商Lululemon則位列Hazeltree 10大被放空的非科技股。

放空股票是借入股票並以指定價格出售，然後以更低的價格回購。 Hazeltree報告指出，空頭押注越多，放空該押注的基金比例就越高。

美超微電腦是眾多涉足人工智慧領域的股票之一，其股價在2月飆升45%，達到6個月高點，但3月有所下跌。

Hazeltree用100作為評級，來決定投資人放空某公司股票的程度。3月美超微電腦的評級為99，高於2月的91；IBM的評級為93，高於2月的85；MicroStrategy的評級為93，高於85。