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逾80中國離境貨船航班遭取消 貿易戰發威讓訂單狂掉

編譯黃淑玲／綜合外電
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中國上海港。 (路透)
中國上海港。 (路透)

受到貿易戰和加徵關稅的衝擊，訂單撤回，海運業者取消中國港口出發貨船航班的數量正在攀升。輸往美國的貨櫃量直線下墜，將嚴重衝擊供應鏈，港口、卡車運輸、鐵路運輸和倉儲等行業的營運都受到影響。

美國財經媒體CNBC報導，海運公司HLS集團已經記錄到80個本要由中國出發的航班取消。HLS通知客戶，美中貿易戰使得需求暴跌，航商開始暫停或調整跨太平洋的貨運服務。

例如，主要海運聯盟ONE先前排定要在今年5月恢復的一條航線，決定先暫停，是否重啟要等後續通知。這條航線原定要停靠的港口包括中國的青島、上海、寧波，南韓的釜山，加拿大的溫哥華，美國的塔科馬。另外，ONE既有的航線，計劃要取消停靠美國北卡羅來納州的威明頓港。

航向北美地區的貨船減少，許多相關產業的經濟受到重大打擊。CNBC指出，假設每個貨輪航班正常情況下載送8,000到10,000 TEU（20呎標準貨櫃）的貨品，取消80航班，等於少掉64萬至80萬個貨櫃。港口的裝卸營運減少，能收到的處理費自然降低，貨櫃的鐵公路轉運、倉儲也都會減少。

中國占美國總體貨櫃進口約30%，如果只計來自亞洲的貨櫃的話，占比提高到54%左右。

貿易戰 供應鏈

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