鮑爾粉碎救市希望 重申先觀望再降息

聯準會主席鮑爾16日重申會先觀望再行動，粉碎救市希望。（美聯社）

聯準會 （Fed）主席鮑爾 周三在芝加哥經濟俱樂部發表預先準備好的演說時警告，央行可能在控制通貨膨脹和支持經濟成長之間陷入兩難境地。他仍然無視美國總統川普的降息呼籲，重申先觀望再行動。

隨著川普關稅 會產生何種影響的不確定性升高，鮑爾表示，雖然他預期通貨膨脹會上升、經濟成長會降低，但目前還不清楚聯準會需在哪些方面投入更多關注。

他再次強調了一再重申的訊息，央行官員不急於調整基準政策利率，要等情勢更明朗再考慮降息，避免關稅持久推升通膨。

他指出，決策官員將在維持物價穩定和促進充分就業的雙重目標之間保持平衡：「沒有物價穩定，我們就無法創造令全體美國人受益、長期強勁的勞動市場條件。」他承認，若關稅推高通膨，讓成長放緩，實現雙重使命就面臨挑戰，這被視為提出了停滯性通膨的憂慮。

他預計，面對前所未有的不確定性，美股等金融市場會繼續波動，但否認會像投資人押注「聯準會賣權」（Fed put）那樣救市。

鮑爾講話後美股擴大跌幅，美國10年期公債殖利率溫和下跌。

鮑爾及其他央行決策官員在等待更明確訊號，得知川普經貿政策會如何影響美國經濟影響之際，都表達了對利率按兵不動的支持。他說：「我們完全能等到形勢更明朗，然後再考慮是否調整政策立場。」

在演講後的問答環節中，鮑爾表示，預計在「今年剩餘時間裡」，失業和通膨都可能偏離聯準會目標。

使命衝突

鮑爾承認，經濟疲軟和通膨上升最終可能使央行的雙重目標產生衝突：「我們可能發現自己處於一個具有挑戰性的情境，也就是我們的雙重目標構成衝突。如果發生這種情況，我們會考慮經濟狀況與各個目標之間的差距，以及預計彌合所需的潛在不同時間維度。」

鮑爾還就近期金融市場的動盪發表評論，強調市場的運行「基本符合預期」。他說，「市場正艱難應對大量不確定性，這自然意味波動」，話雖如此，市場依然正常有序運作。

通膨預期

鮑爾說，川普迄今為止宣布的關稅上調水準大幅高於預期。他還表示，關稅極有可能至少導致通膨暫時走升，通膨效應也許更持久，「能否避免這種結果將取決於影響的大小、完全傳導至價格所需的時間，以及最終能否維持住較長期通膨預期的穩固錨定」。

鮑爾表示，聯準會目前不算特別接近停止縮表，並補充稱準備金仍然充裕。他指出，縮表步伐放緩意味聯準會能在更長時間內繼續縮減其資產組合。