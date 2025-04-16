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債市不只是川普關稅政策軟肋 還影響他這項大計畫

編譯易起宇／綜合外電
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投資人表示，債市的劇烈變動不僅將可能成為川普關稅政策的軟肋，也將可能影響川普預算案在國會的協商。 （路透）
投資人表示，債市的劇烈變動不僅將可能成為川普關稅政策的軟肋，也將可能影響川普預算案在國會的協商。 （路透）

近日暴跌的美國債市不僅對總統川普關稅政策發出凶兆，當前川普正在力拚讓國會通過預算案，債市的狀況可能是此案「房間裡的大象」，意指一個明顯但卻不願正視的風險。

川普4月2日宣布的對等關稅儘管暫緩實施，但已引發對國際買家可能減持或徹底拋售美債的恐懼。雖然在川普承諾將對部分科技產品提供關稅豁免下，美債殖利率本周稍微回跌，但許多投資人仍警告，美債市場的近期波動將讓川普政府領略到一些其他國家已吃過的苦頭。

英國前首相特拉斯（Liz Truss）政府2022年爆發的「迷你預算」危機，不僅最後被迫轉彎，也導致她丟掉了首相大位。而現在川普希望在國會通過的預算案，包括數兆美元的減稅計畫，也可能在美國國會4月下旬結束休會後遭遇阻礙。川普目標是在5月26日的陣亡將士紀念日前生出一份預算協議來簽署。

Loomis Sayles & Co.資產組合經理人Matthew Eagan表示，鑒於川普的關稅戰和圍繞著預算案可能需要追加多少規模美債的不確定性，債市可能最終成為川普在與國會協商時的軟肋。

即使白宮先前並未那麼密切關注美債，川普現在也已讓所有人都知道，這其實在他們的關注雷達上。他4月9日宣布暫停對等關稅時已坦承，「債市非常棘手，我正在關注它」。

資產管理巨擘品浩（PIMCO）資產組合經理人Mike Cudzil表示，「現在的債市氣氛走向與特定新聞頭條或時間幾乎亦步亦趨；市場情緒變化極為劇烈」。

Cudzil說，雖然目前的市場緊張情緒略有放鬆，但鑒於川普關稅措施經常朝令夕改，加上可能使美國未來幾年預算赤字維持在高水準的新預算案即將出爐，他仍無法排除未來殖利率會再有劇烈變化。

Aptus資本顧問公司固定收益主管John Luke Tyner也說，目前略為冷靜的市場氣氛可能不會維持很久，因為估計將有7.5兆美元的美國公債會在未來幾年到期，而且新的預算案可能會再增加一、兩兆美元的新債負。

川普 關稅 殖利率

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