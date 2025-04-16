波動推升交易費 美國商銀第1季獲利成長

由於市場波動推高了交易費用，美國商銀第1季獲利出現成長。

美國總統川普 的關稅 引發的不確定性加劇了市場波動，有助美國銀行的交易收入增加9%，股票交易量也增加了17%。

競爭對手摩根大通和高盛 也報告稱其交易業務表現更為強勁。

聯準會去年的降息舉措改善了借款人的情緒，使美國商銀等銀行受益；這些銀行在川普公布新關稅之前就曾預測2025年淨利息收入將創歷史新高。

淨利息收入(NII)、即銀行貸款收益與存款支出之間的差額，成長3%達到146億元；超過StreetAccount估計的145.6億元。

執行長莫伊尼漢在財報聲明中表示：「即使未來可能面臨經濟變化，但我們相信，為高質量成長所做的嚴謹投資、多元化的業務以及團隊對負責任成長的不懈關注，仍將是我們的力量源泉。」

話雖如此，關稅引發的擔憂已引起全球投資銀行業者的警覺，促使曾經看好川普政策的交易商採取觀望態度。

Dealogic數據顯示，2025年前三個月美國併購活動下降了13%。

美國商銀第1季投資銀行費用下降3%至15億元。

該銀行截至3月31日當季獲利74億元，合每股90分。相較之下，去年同期該公司獲利67億元，合每股76分。