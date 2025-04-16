Wi-Fi成標配 美航免費提供

隨著越來越多航空公司選擇為其會員提供免費網路服務，美國航空計劃從明年1月開始提供免費 Wi-Fi。這項免費Wi-Fi服務將由AT&T贊助，並向美國航空AAdvantage會員開放。捷藍航空多年來一直提供免費機上網路服務；達美航空於2023年開始為其「飛凡哩程常客計畫」會員提供免費服務。聯合航空為其機隊配備SpaceX的Starlink衛星Wi-Fi，免費提供給其MileagePlus會員。西南航空尚未表示是否考慮在機上提供免費Wi-Fi。

癌症 藥物熱賣 嬌生業績超標

嬌生第1季營收和獲利高於華爾街 預期，再次得益於其包括多發性骨髓瘤藥物Darzalex在內的癌症治療藥物的強勁銷售。本季銷售額為218.9億元，較去年同期成長2.4%，高於預期的215.6億元。經調整後，當季每股獲利2.77元，較去年同期高出2.2%，也高於預期的每股2.59元。該公司創新藥物部門當季銷售額成長2.3%至138.7億元，超過分析師預期的134.3億元；而醫療科技收入為80.2億元，較上年增加2.5%，但低於華爾街預期的81.7億元。

全球電動車 3月銷售成長29%

最新數據顯示，受中國和歐洲市場成長推動，3月全球電動車(BEV)和插電式混合動力車(PHEV)銷量增至170萬輛，較去年同期成長29%，而美國總統川普對排放標準的立場和關稅不確定性阻礙了北美電動車的成長。中國銷量較2024年同期成長36%，達到近100萬輛。歐洲電動車註冊量年增24%，銷量達到40萬輛，因為排放目標和法規推動了歐洲主要汽車市場如德國、義大利和英國的純電動車銷售。美國和加拿大3月電動車銷量成長12%達到20萬輛。

花旗上季獲利超預期增21%

花旗集團第1季由於收入增加、支出減少，本季獲利較上年同期成長21%至41億元，合每股1.96元，高於LSEG估計的1.85元。五大部門均獲利，全公司營收成長3%至216億元，超過預期的212.9億元。固定收益交易在貨幣和政府債券市場活動活躍之下創造了45億元的收入，較去年同期成長8%，超過StreetAccount估計的43.3億元。由於「市場波動加劇」和客戶活動增加導致交易量增加，股票交易收入成長23%達15億元，超過預期的14億元。