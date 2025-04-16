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散戶逢低買舊習難改 解放日後一周流量創高

財經新聞組／綜合報導
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面對關稅的諸多不確定性，散戶投資人仍雖千萬人吾往矣，逢低進場買進。（路透）
面對關稅的諸多不確定性，散戶投資人仍雖千萬人吾往矣，逢低進場買進。（路透）

川普總統宣布和暫停關稅的影響尚未促使投資人放棄舊習慣：逢低買進。

數據服務商VandaTrack統計，「解放日」之後的一周，「散戶投資人的逢低買入流量創歷史新高」；其中4月3日淨買入30億元，是VandaTrack自2014年開始收集此類數據以來的最大單日買入總額。

川普宣布對等關稅，將關稅推至百年來最高水平，全球市場最初反應是大幅拋售。在4月3日和4日的交易中，史坦普500指數經歷了史上最糟糕的兩天走勢。

VandaTrack團隊在4月9日的報告中寫道：「即使在川普改變關稅政策之前，散戶投資人也遠未屈服。悲觀的解讀是，如果這輪反彈最終只是熊市反彈，那麼進一步下跌的風險仍然存在。」

VandaTrack團隊補充說，散戶交易者不逢低買入是「股市觸底的標誌」，但這並不是「股市觸底的必要條件」。

盈透證券首席策略師索斯尼克(Steven Sosnick)表示：「只要有一點點好消息，人們就會蜂擁而至，因為害怕錯過(FOMO)永遠不會消失。」「它一直都在那裡。沒人願意錯過行情。」

VandaTrack的數據並不是投資人在股市下跌期間積極買入股票的唯一跡象。

美國商銀4月8日的報告顯示，在首次宣布徵收關稅的那一周，該公司客戶淨買進價值80億元的股票。這是美國商銀2008年以來第4大單周流入量。

德意志銀行最新數據還顯示，上周股票流入資金近500億元，為2025年以來的最大金額；其中310億元流入美國股市。

德意志銀行首席策略師查達(Bankim Chadha)表示，數據顯示「風險偏好仍然存在」。他補充說，最近的資金流動可能並不代表投資人有意逢低買入，而是消費者將過多的儲蓄投入股票的後疫情時代趨勢的延續。

不過，他表示，最近的「強勁資金流入」顯示，在關稅動盪期間，這些投資人並沒有對經濟前景持整體負面看法。

查達表示：「如果我們確實得到糟糕的通膨上升或勞動市場數據，那麼這將是另一個可能影響股市表現的問題。」

關稅 川普 疫情

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