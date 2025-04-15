葉倫稱美債市場反映信心流失 不認為中國會大賣美債

葉倫認為，中國不太可能拋售所持有的美國公債。(路透)

前財政部長葉倫 表示，最近公債市場動盪和美元走弱，反映的是「信心流失」，但情況尚未惡化到Fed必須介入的地步。此外，她認為中國不太可能拋售所持有的美國公債。

葉倫周一接受彭博電視節目訪問時說：「若果真出現金融穩定的重大隱憂，我認為Fed會考慮像疫情初期那樣動用流動性工具，但我們現在還沒到那個地步。」

她批評美國總統川普 的關稅 政策「理由不明、毫無道理」，並表示她認為中國希望「降低這場衝突」。她說：「若能邁向降低甚至取消關稅，當然是正面發展，但目前全球處於極度不確定的環境。」

她對部分關稅鎖定對象感到不解，川普原本承諾將依對等原則課徵關稅，但實際上卻是根據雙邊貿易逆差來計算，結果連一些因美企供應鏈撤離中國而對美出現順差的國家也遭殃。

葉倫舉例說：「我不明白川普政府想從越南那邊得到什麼。當初是我們主動鼓勵越南生產那些原本靠中國供應的產品，正是出於國安考量，希望供應鏈更多元化。」

她表示，若美國也願意降低關稅，相信中國也會希望撤銷最近設下的貿易障礙。她警告，如今美中關稅水準已幾近阻絕貿易，若維持不變，恐將導致這兩大經濟體實質脫鉤。

葉倫較早接受CNBC訪問時表示，中國不太可能拋售所持有的美國公債。中國是美國第二大海外債權國。

她說：「若中國果真拋售美元資產，會推升自己貨幣匯價，同時對美國公債市場和全球金融穩定造成風險，這對中國本身也會帶來傷害，等同於大幅升高對抗。因此我不認為中國會這麼做。」

葉倫也指出，美國經濟衰退的風險「大幅升高」，但她強調，「我還不至於預測會會發生（衰退）。」