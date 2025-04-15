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NVIDIA在美大投資 押注躲掉關稅、不禁H20晶片輸中

編譯黃淑玲／綜合外電
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輝達（NVIDIA）14日宣布5,000億美元投資美國AI基礎建設計畫。(歐新社)
輝達（NVIDIA）14日宣布5,000億美元投資美國AI基礎建設計畫。(歐新社)

輝達（NVIDIA）串聯台積電、鴻海、緯創、矽品等台廠剛剛宣在的AI投資案，將要在美國製造AI超級電腦，時間選在美國宣布新的半導體關稅之前。道瓊社分析，輝達的最新動作，展現公司對「美國製造」的承諾，希望贏得川普政府的認可，一旦新關稅上路，輝達產品能得到較佳待遇。

美國聯邦政府公告要對進口的半導體與半導體製造設備展開國安調查的幾個小時前，輝達發布這項最新投資計畫。輝達執行長黃仁勳說：「這是世界的AI基礎建設引擎，首次在美國建造。」輝達表示，在未來四年，最多將投入5,000億美元於美國的AI基建。

先前美國公共廣播電台（NPR）報導，黃仁勳最近參加了美國總統川普在海湖莊園的晚宴，之後，白宮就暫停了原本要限制輝達賣H20晶片給中國的計畫。NPR說，黃仁勳向川普承諾，將在美國有新的資料中心投資，為美國人創造更多工作機會，換來H20晶片能夠銷往中國。

川普周一（14日）在Truth Social上，特別貼了輝達宣布投資案的連結，且又再次強調，是因為關稅，輝達才有這個行動。川普似乎在未來揮出晶片關稅大刀時，會考量輝達的誠意，彈性對待。

Melius Research分析師瑞特萊茲說，「就跟蘋果公司一樣，如果輝達需要對國內半導體基建投資，做出更大的承諾，我們不會驚訝」，他認為，「輝達或許需要更具體安排能夠投資台積電亞利桑那廠的資金，甚至需要承諾特定的產品會使用英特爾的晶圓廠代工」。

蘋果2月也已公布未來四年5,000億美元的投資美國計畫，內容包含透過在德州建造新設施來支持AI軟體。蘋果當時說，他們也將會開始在美國國內組裝AI伺服器。

輝達 川普

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