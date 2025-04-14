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美元指數跌破100至三年來谷底 關稅打擊美元避險地位

編譯劉忠勇／綜合外電
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即使股市上漲，美元仍未能反彈，可見美國貿易政策的不確定性正在轉化為貨幣信心危機。(路透)
即使股市上漲，美元仍未能反彈，可見美國貿易政策的不確定性正在轉化為貨幣信心危機。(路透)

美元指數（DXY）周一連續五日下跌，跌到2022年4月6日以來谷底，川普總統多變的貿易政策引發經濟成長疑慮之下，投資人憂心美元的避險地位失靈。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至99.640，本月下跌4.4%。

即使股市上漲，美元仍未能反彈，可見美國貿易政策的不確定性正在轉化為貨幣信心危機。

聯準會（Fed）理事沃勒周一表示，川普政府的關稅政策對美國經濟造成重大衝擊，可能導致Fed在通膨仍然高漲的情況下降息，以避免經濟衰退。

BBH策略師Win Thin和Elias Haddad寫道：「我們預計疲軟將延續，因為即使有暫停關稅消息，但全球經濟成長

面臨的風險仍然很高。我們還相信，這個美元弱勢主要是由於對美國決策者越來越失去信心以及政策不確定性對美國經濟的負面影響。」

歐元兌美元升值0.1%至1.1367，上周五曾觸及1.1473美元，為2022年2月以來的最高價位；英鎊兌美元升值0.9%至1.3197。

美元兌日圓貶值0.4%至142.95，上周五一度跌至142.05，為去年9月以來的最低價位。

川普周一表示，他可能會豁免一些已經實施的汽車相關關稅。

日本首相石破茂表示，日本不打算做出重大讓步，也不急於在即將和川普政府進行的關稅談判中達成協議。

日本經濟再生大臣赤澤亮正也表示，外匯問題將由日本財務大臣加藤勝信和美國財長貝森特共同處理。

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