鋁價需求成長下修 高盛調降預測

由於川普 政府大幅提高關稅 ，高盛 經濟學家下修今年鋁價的預測。

該投行在報告中表示：「我們現在預計，到2025年第3季，鋁價將跌至每月均價低點每公噸2000元。」

高盛預計到2025年12月價格將反彈至每公噸2300元，而先前預測的價格為每公噸2650元。

美國總統川普上任以來已實施或提出一系列全球關稅計劃，包括對鋼鐵、鋁和汽車零件徵收25%的關稅，以及對墨西哥、加拿大和中國徵收高額關稅。

鋁是一種輕質且耐腐蝕的金屬，在運輸、包裝和電子等行業中發揮著至關重要的作用。

高盛也預測，2025年全球鋁市場將過剩58萬噸，之前預測為短缺7.6萬噸。

高盛將此歸因於其將全球鋁總需求成長預測下修至2025年年增1.1%和2026年年增2.3%，因為預計全球GDP成長放緩將對其造成衝擊。該投行原本預計今年需求成長率為2.6%，2026年為2.4%。

高盛表示，仍預計2025年後鋁價將上漲，但漲幅不會像先前估計的那麼大，因為2025-2026年期間累積的額外供應將有助於減緩漲勢。

根據高盛的報告，到2026年12月，鋁價將達到每噸2720元，而不是先前預測的3100元；到2027年平均價格將達到每噸2800元左右，屆時高盛預計市場將出現72.2萬噸的缺口。