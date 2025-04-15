蘋果市值重返3兆 再次超越微軟成美市值最高公司

川普豁免多項科技產業關稅，蘋果股價大漲，市值重返3兆元以上。（路透）

蘋果股價14日上漲逾2%，將公司市值推回3兆元以上，華爾街 對這家iPhone製造商將能夠承受川普 總統的大規模關稅 感到一定程度的寬慰。

川普政府11日晚間宣布手機、電腦和晶片不受新關稅限制。蘋果是受川普關稅影響最大的公司之一，因為大部分的iPhone、iPad和MacBook都是在中國和其他亞洲國家生產。川普一直呼籲蘋果在美國生產其產品。

在宣布後，蘋果大部分的關鍵進口產品都免關稅，華爾街分析師表示，此舉可以為蘋果節省數十億美元的成本。然而，政府官員周末警告，這些豁免是暫時的，未來幾周可能會改變。

川普14日在橢圓形辦公室與記者舉行的簡報會上說道：「我和蘋果執行長庫克談過了。最近，我幫助了他，以及整個事情。」「我不想傷害任何人，但最終的結果是，我們將為我們的國家取得偉大的地位。」

對未來前景的不確定性有助於解釋蘋果11日股價漲幅相對平緩的原因。該股在3月下跌超過8%之後，4至今月仍下跌近9%。第1季11%的跌幅是蘋果自2023年以來表現最差的一季。

蘋果再次超越微軟，成為美國市值最高的上市公司。

在川普4月2日宣布對中國及蘋果生產基地所在國徵收高額關稅兩天後，蘋果市值於4月4日跌破3兆元大關。

川普上周宣布美國政府將對來自中國以外國家的進口產品徵收新關稅至10%，蘋果股價聞訊上漲，但自中國進口的產品仍將面臨高達145%的關稅。

摩根史坦利分析師在最新報告中寫道，白宮的最新消息使蘋果的「年度關稅成本負擔」從10日的440億元降至70億元。