市場波動成推手 高盛股票收入創高
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高盛第1季獲利成長15%，因為市場波動導致股票交易收入創歷史新高，也提高了固定收益表現。
這家華爾街銀行與競爭對手摩根大通和摩根史坦利都報告了更高的獲利。但投資人已將注意力轉向經濟預測，而關稅的不確定性可能刺激通膨並引發經濟衰退，為經濟預測蒙上陰影。
截至3月31日當季，高盛獲利47.4億元，合每股14.12元。相比之下，去年同期獲利41.3億元，合每股11.58元。
執行長所羅門(David Solomon)表示：「雖然進入第2季時面臨的經營環境與今年初有明顯不同，但我們仍然有信心繼續為客戶提供支持。」
由於投資人爭相調整投資組合以減輕新關稅帶來的衝擊，動盪的市場使高盛的股票交易收入增加了27%，達到創紀錄的42億元。固定收益、貨幣和商品交易收入成長2%達到44億元。
然而，隨著企業面臨一個多世紀以來最嚴峻的貿易壁壘，企業客戶的謹慎態度可能會限制未來幾個月的成長。
首次公開募股(IPO)尚未明顯復甦。史坦普500指數今年至今下跌約9%，併購活動仍低迷。
高盛本季投資銀行費用下降8%至19億元。
這些轉變凸顯出該行業情緒的急劇變化。幾個月前該行業還在慶祝美國總統川普重返白宮。
自本月初關稅消息公布以來，高盛股價已下跌12%，而其競爭對手摩根大通和摩根史坦利分別下跌4%和9%。
高盛針對機構和富人階級的資產和財富管理部門收入下降3%至36.8億元。該銀行第1季監管資產規模達到創紀錄的3.17兆元。
高盛也提撥了2.87億美元的信貸損失準備金，而去年同期為3.18億元。
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