市場波動成推手 高盛股票收入創高

高盛 第1季獲利成長15%，因為市場波動導致股票交易收入創歷史新高，也提高了固定收益表現。

這家華爾街銀行與競爭對手摩根大通 和摩根史坦利都報告了更高的獲利。但投資人已將注意力轉向經濟預測，而關稅 的不確定性可能刺激通膨並引發經濟衰退，為經濟預測蒙上陰影。

截至3月31日當季，高盛獲利47.4億元，合每股14.12元。相比之下，去年同期獲利41.3億元，合每股11.58元。

執行長所羅門(David Solomon)表示：「雖然進入第2季時面臨的經營環境與今年初有明顯不同，但我們仍然有信心繼續為客戶提供支持。」

由於投資人爭相調整投資組合以減輕新關稅帶來的衝擊，動盪的市場使高盛的股票交易收入增加了27%，達到創紀錄的42億元。固定收益、貨幣和商品交易收入成長2%達到44億元。

然而，隨著企業面臨一個多世紀以來最嚴峻的貿易壁壘，企業客戶的謹慎態度可能會限制未來幾個月的成長。

首次公開募股(IPO)尚未明顯復甦。史坦普500指數今年至今下跌約9%，併購活動仍低迷。

高盛本季投資銀行費用下降8%至19億元。

這些轉變凸顯出該行業情緒的急劇變化。幾個月前該行業還在慶祝美國總統川普重返白宮。

自本月初關稅消息公布以來，高盛股價已下跌12%，而其競爭對手摩根大通和摩根史坦利分別下跌4%和9%。

高盛針對機構和富人階級的資產和財富管理部門收入下降3%至36.8億元。該銀行第1季監管資產規模達到創紀錄的3.17兆元。

高盛也提撥了2.87億美元的信貸損失準備金，而去年同期為3.18億元。