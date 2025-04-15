英特爾Altera 51%賣給銀湖

陷入困境的英特爾達成協議，將其可編程晶片部門Altera的51%股份出售給私募股權公司銀湖管理公司，開始分拆非核心業務和資產。英特爾2015年斥資約170億元收購Altera，後者的多用途晶片主要用於電信網路。這家美國晶片製造商表示，2024年考慮出售Altera的部分股份，作為扭轉業務局面的廣泛計畫之一。此案引起萊迪思半導體和一些收購公司的興趣；但一些追求者對Altera的估值僅有90億元。

首季智慧手機銷量 蘋果封王

Counterpoint Research公布數據顯示，得益於iPhone 16e的推出以及日本、印度等國家的強勁需求，蘋果在第1季榮登全球智慧型手機銷量榜首。但Counterpoint預計，由於經濟不確定性和美國總統川普徵收的關稅 ，今年智慧型手機市場將會下滑。資深研究分析師馬洛特拉(Ankit Malhotra)表示，「根據目前的估計，由於關稅和政策的不確定性，此次關稅公告並未導致需求大幅成長。由於關稅是在4月宣布，因此並未影響2025年第1季的iPhone需求。」

OPEC降全球石油 需求預測

受第1季數據和美國的貿易關稅影響，石油輸出國家組織(OPEC)調降2025年全球石油需求成長預測，並下修今年和明年全球經濟成長預測。OPEC在月報中表示，2025年世界石油需求將增加每日130萬桶，比上月的預測減少15萬桶。OPEC也下修了今年和明年世界經濟成長預測。OPEC在報告中表示：「全球經濟在年初呈現穩步成長趨勢。然而，近期貿易相關動態給短期全球經濟成長前景帶來了更高的不確定性。」

輝瑞 終止日服減肥藥物計畫

在進行規模最大、成本最高的臨床試驗階段後，輝瑞公司終止了其每日服用的肥胖症治療藥物開發計畫。輝瑞表示將停止對danuglipron的研究，因為在一項試驗中，一名參與者出現了可能由藥物引起的肝臟損傷，但在停止服用該藥物後，肝臟損傷得到了解決。Danuglipron目前處於第三階段測試，這通常是公司向政府監管機構提交潛在治療方法批准之前的最後開發階段。輝瑞在聲明中表示，該公司仍規劃在早期測試階段開發其他潛在的肥胖症治療方法。