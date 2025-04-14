我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

NVIDIA宣布投資美國 專家：鴻海是前車之鑑

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」（Tech Cold War: The Geopolitics of Technology）一書的兩位作者，微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨（Nicholas Butts）和史汀生中心資深研究員包姆斯（Ansgar Baums）舉行座談會。（記者陳熙文／攝影）
美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」（Tech Cold War: The Geopolitics of Technology）一書的兩位作者，微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨（Nicholas Butts）和史汀生中心資深研究員包姆斯（Ansgar Baums）舉行座談會。（記者陳熙文／攝影）

輝達（NVIDIA）宣布與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，擬投資興建5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施，並在美國打造AI超級電腦，微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨（Nicholas Butts）認為，參考鴻海的案例，還是必須觀察未來能否兌現。

美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」（Tech Cold War: The Geopolitics of Technology）一書的兩位作者巴茨和史汀生中心資深研究員包姆斯（Ansgar Baums）舉行座談會。

針對輝達宣布最新的對美投資案，巴茨以鴻海2018年承諾投資威斯康辛州（Wisconsin）為例，認為還是要端看5年後、10年後之後能否兌現計畫。

鴻海2018年承諾在威州設廠，規畫在4年內投入百億美元，於瑞辛郡蒙特普萊森打造液晶顯示面板（LCD）工廠，預計創造上萬就業機會，最後卻跳票。

巴茨認為，由於這項計畫的時間超過美國總統川普的任期，巴茨懷疑，如果美國的政治情況改變，投資的承諾是否還會繼續下去。

至於美中陷入關稅戰，巴茨指出，這次的情況與川普第一任期的時候無異，不過中國大陸已經對兩國的關稅戰更有經驗，懂得如何應對進退；不過，巴茨也認為，若美中之間的科技冷戰持續下去，各國勢必要選邊站，指沒有國家有能力持續負擔建構兩套系統的成本。

包姆斯則肯定台灣在世界半導體產業鍊的重要性，認為台灣目前的地位無可取代；雖然大家都在討論半導體到美國投資，但科技業者都知道，台灣在接下來20年都會占有重要的位置，「如果你認為我們可以在5年內與台灣脫鉤，這是個錯誤，不可能發生。這就是現實。」

包姆斯因此認為，台海若爆發衝突，對世界GDP的影響將會是場慘劇；他也因此非常擔憂台海的情況，認為過去30、40年來，世界全然沒有考慮到產業韌性，只想到效率，才會把產業鍊建立在地緣政治最不穩定的地區上，「就像把孩子送到最糟糕的社區上學。」

包姆斯說，台海地區現在出現太多涉及海軍、海巡等活動，卻太少穩定的溝通管道來迴避情勢升級。

鴻海 AI 輝達

上一則

基辛格履歷再加一行 將率這家新創打造全球最強大EUV光源

下一則

史坦普500指數出現「死亡交叉」 後市可能走向為何？

延伸閱讀

消失1500年聖物「約櫃」 CIA前探員：我知道在哪

消失1500年聖物「約櫃」 CIA前探員：我知道在哪
MLB／巨人不讓道奇獨霸 7連勝後躍居全聯盟戰績最佳

MLB／巨人不讓道奇獨霸 7連勝後躍居全聯盟戰績最佳
NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝

NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝
NBA／小將、柯瑞都發威 勇士本季首勝湖人

NBA／小將、柯瑞都發威 勇士本季首勝湖人

熱門新聞

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53

超人氣

更多 >
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏

溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 

4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 