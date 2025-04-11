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川普關稅戰改寫投資劇本 股民「逢低買進」賠更多

編譯廖振堯／即時報導
這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐約股市交易員在收市後不忍再看螢幕。(路透)
這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐約股市交易員在收市後不忍再看螢幕。(路透)

無論是普通股民或華爾街專業人士，都習慣了美股穩定上漲，在下跌行情時勇於買進似乎總能迅速獲得回報，因為危機時刻美國政府會推出刺激措施並介入以穩定市場。然而川普總統的關稅戰正在改寫投資劇本，某種程度上來說，現在是近一個世紀以來「逢低買進」策略最糟的一年。

華爾街日報報導，這次逢低買進的投資者反而遭受了更大的損失。道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，史坦普500指數今年以來若單日下跌至少1%，那該周平均跌幅為1.3%，這是1920年代以來最大的平均跌幅；若單日出現至少3%跌幅，那該周平均跌幅約為2%，創下1998年以來的最大跌幅。

本月在市場出現歷史性波動期間買入的投資人，非但沒有立即獲得回報反而吃虧。川普宣布加徵關稅後史坦普500暴跌近5%，大膽買入的投資者在下個交易日又承受近6%跌幅。過去六個交易日中，史坦普500盤中漲跌幅均至少達到4.9%，這是自2020年3月(新冠疫情大爆發)以來持續時間最長的一次。

此外，今年史坦普500落後於MSCI全球指數3個百分點以上，預計將創下2009年來年度表現最差紀錄；在過去的16年中，它僅落後三次。

川普9日宣布部分關稅暫緩90天後，股市大幅上漲，隔天股市再次暴跌。為何這次情況有所不同？分析師指出在過去的危機中，政府干預措施往往能加強市場信心、推動反彈，無論是財政刺激、聯準會出面安撫市場、華爾街領導人談話等等。不過現在，市場動盪卻是由政府所引起。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，肯定有人覺得當信心和市場下挫到這種程度時，就是很好的買入機會，所以現在就要入場，但不要打賭即使「這些關稅繼續存在，一切也會好起來」，因為事實並非如此，凱利稱美國乃至全球都將因關稅陷入經濟衰退。

關稅 史坦普500 華爾街

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