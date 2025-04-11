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美國企業成本轉嫁 開始收「關稅附加費」

編譯盧炯燊／即時報導
從中小企業到全國知名品牌，已因川普徵收關稅而提高價格，這都在警告消費者要做好物價上漲的準備。進口貨物示意圖。(美聯社)
從中小企業到全國知名品牌，已因川普徵收關稅而提高價格，這都在警告消費者要做好物價上漲的準備。進口貨物示意圖。(美聯社)

美中關稅戰愈演愈激烈，加上川普政府對其他國家徵收對等關稅的可能性揮之不去，美國各行業及企業不再默默承受或隱藏增加的成本，而是直接轉嫁給消費者，消費收據上開始出現「川普關稅附加費」。

從中小企業到全國知名品牌，已因川普徵收關稅而提高價格，這都在警告消費者要做好物價上漲的準備。

就以義大利高端鞋類品牌Labucq為例，4月15日起漲價10%，5月還將再漲價10%。該公司指出，因關稅漲價對於公司「維持永續發展」是必要的。

個人護理產品品牌Dame，消費者線上購物的帳單會直接被加5元的「川普關稅附加費」。執行長費恩( Alexandra Fine)表示，鑑於其大部分產品都是中國製造，該公司正在分析其定價，目前只能每張帳單自動附加5元。她又說整個行業都在中國，現已看到了影響。

受徵收鋼鋁關稅影響，預計新車價格最少上漲數千元，水漲船高下二手車價格同樣上升。

不光是消費品，晶片製造商美光公司(Micron)、霍尼韋爾樓宇自動化公司(Honeywell Building Automation)等高科技企業也宣布徵收「關稅附加費」。

川普3月初宣布對中國、墨西哥及加拿大徵收新關稅時，霍尼韋爾便開始徵收6.4%「關稅附加費」，形容這對減輕關稅的影響是必要的。

在徵收關稅附加費的同時，也有不少商家趁機促銷。專家指出，商家利用了消費者對價格上漲的擔憂，成為有效的促銷手段。從大型連鎖店乃至家具公司、香料公司等，紛紛打著「鎖定關稅前價格」旗號促銷。

喬治亞州立大學商學院市場營銷學教授沙阿(Denish Shah)解釋，關稅給市場注入了不確定性，當不確定性愈來愈高時，消費者往往會高估自己的損失，擔心明天物價突然上漲，於是傾向於囤積必需品，造成非理性的恐慌搶購。

在這種環境下，消費者對商家的促銷活動，往往會做出積極的響應。

關稅 川普 義大利

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