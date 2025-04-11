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美國公債變風險資產？貿易戰惹惱大債主 美擔心推升借貸成本

編譯季晶晶／綜合外電
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美國公債傳統上被視為避風港，是幾無風險的資產，但隨著川普對全球貿易發起全面性的攻擊，美債殖利率飆升而美元暴跌，罕見的行情可能代表投資人擔憂美國債務的安全性。（路透）
美國公債傳統上被視為避風港，是幾無風險的資產，但隨著川普對全球貿易發起全面性的攻擊，美債殖利率飆升而美元暴跌，罕見的行情可能代表投資人擔憂美國債務的安全性。（路透）

美國公債傳統上被視為避風港，是幾無風險的資產，但隨著川普對全球貿易發起全面性的攻擊，美債殖利率飆升而美元暴跌，罕見的行情可能代表投資人擔憂美國債務的安全性。 

最近幾天，美債下跌、美元大幅走貶。投資人經常拋售10年和30年期美國公債更讓人不安，股票、加密貨幣和其他風險資產同時遭遇瘋狂拋售。而美國公債也會跟著這些資產同步上漲。換句話說，美國公債的交易有點像是風險資產，或像前財長桑默斯容的，像新興市場國家債。

彭博資訊評論，美國華府的決策者應該要警覺：投資人對美債的信心不能再被視為理所當然——美國多年來大肆借貸導致債負沉重，白宮還一心改寫國內外規則，不惜惹惱美國的大債主。

周四，美股、美債和美元同步暴跌 ，加劇海外投資人可能集體撤離美國資產的隱憂。30年期美國公債的殖利率飆高13個基點至4.87%，美元兌歐元和瑞士法郎的跌幅為十年來最大。廣泛的拋售周五還在繼續。

Grant's Interest Rate Observer創辦人Jim Grant說，美國公債和美元的優勢來自於「世界對美國財政和貨幣管理能力的看法，以及美國政治和金融機構的穩健性。世界有可能正在重新考慮」。

Piper Sandler全球資產配置主管、前聯準會經濟學家Benson Durham說，擔憂有其道理，但「還不清楚，至少現在還不清楚，這是人們懲罰美國資產的事件」。 

有些人認為，長債最近遭到拋售，背後有技術性因素。有跡象表明，避險基金一直在縮減利用美債與利率交換合約之間的價差來進行的槓桿交易。美國財長貝森特上福斯商業頻道受訪時支持這個觀點，指其為正常的去槓桿化。 

但自從川普2日宣布，要提高對數十個國家的關稅以來，美股下跌7%。那時開始，30 年期公債的殖利率非但沒暴跌，反而實際上升大約40個基點，這是1970年代以來第五次同步出現這麼大幅度的波動。

如果外國投資人真的持續撤離美國資產，將對美國的借貸成本產生長期影響。美國的巨額財政赤字恐引發債務永續性的擔憂，投資人可能要求風險溢價才願意持有美債。  

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